The Irishman di Martin Scorsese, via alle riprese in agosto - in sala nel 2019

Di Federico Boni martedì 9 maggio 2017

Robert De Niro, Joe Pesci, Bobby Cannavale e Harvey Keitel, cast da urlo per il nuovo film di Martin Scorsese.

The Irishman di Martin Scorsese sarà una produzione Netflix? Netflix brucia tutti e fa suo The Irishman di Martin Scorsese, gangster movie da 100 milioni di dollari con Robert De Niro mattatore. Se ne parla da anni ma finalmente ci siamo. L'atteso The Irishman di Martin Scorsese andrà incontro alle riprese nel mese di agosto, secondo quanto riportato da Indiewire, per poi uscire in sala e on line con marchio Netflix nel 2019.

Sul set Scorsese ritroverà Robert De Niro, Joe Pesci, Bobby Cannavale e Harvey Keitel, con Steven Zaillian allo script. Un cast da 'bravi ragazzi' del nuovo millennio per il regista, che andrà ad adattare I Heard You Paint Houses, romanzo del 2003 di Charles Brandt.

Al centro della trama Frank "L'irlandese" Sheeran (Robert De Niro), presumibilmente coinvolto nella morte di Jimmy Hoffa (Al Pacino). Nel marzo scorso si era parlato di 'problemi' legati ai diritti di distribuzione della pellicola, con la STX che aveva inizialmente sborsato 50 milioni per i diritti americani, evidentemente risolti.

Fonte: Collider