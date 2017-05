Aliens: le nuove scarpe Reebok ispirate al sequel di James Cameron

L'anno scorso Reebok ha lanciato una serie limitata di scarpe che la Ellen Ripley di Sigourney Weaver indossava nell'Aliens di James Cameron. Ora il celebre brand sta portando le scarpe a tema "Aliens" al livello successivo! Reebok ha annunciato due nuove modelli di scarpe che stanno aggiungendo alla collezione e che diventeranno un must per i fan della saga.

Alien Day: le scarpe Rebook di 'Aliens' disponibili anche in Italia A trent'anni dal debutto sul grande schermo Reebok riporta sulla Terra l'iconica "Alien Stomper" di Sigourney Weaver.

Le scarpe denominate "Alien Stomper" Final Battle Pack saranno disponibili in due diversi modelli. Un paio è ispirato alla terrificante Regina aliena, mentre il secondo modello è stato ispirato dall'elevatore da carico giallo (Power Loader) con cui Ripley affronta la Regina aliena nella scena finale del film.

Lo scontro finale di Aliens ha ispirato questo doppio "pack" di Alien Stompers da collezione, che sarà lanciato il 18 luglio in versione unisex. Le scarpe davvero fantastiche sono opera del designer Xavier Jones che ha dato qualche dettaglio sulla creazione del modello "Power Loader".

Qualche dettaglio anche dal creatore del design delle scarpe ispirate alla Regina aliena.

E' stato abbastanza impressionante, non pensavo di arrivare a progettare per un franchise che amo così tanto, e quando sono stato coinvolto e messo alla guida del processo di creazione ero davvero entusiasta. I materiali sono pelle di vernice nera per dare quel nero dall'aspetto viscido. Volevo mantenere tutto cupo e minaccioso come l'alieno stesso. Alcune parti della scarpa sono scure ma luccicano al buio. Il codice "XX121" sulla scarpa è il nome originale dello Xenomorfo, un strizzata d'occhio per i fan più sfegatati poiché se non sei un fan non lo noteresti.