Michael Parks, è morto il 'più grande attore vivente' secondo Quentin Tarantino - il ricordo di Blogo

Di Federico Boni mercoledì 10 maggio 2017

Caratterista per una vita, è morto Michael Parks.

Se n'è ndato all'età di 77 anni Michael Parks, carattterista visto in oltre 100 titoli tra film e serie tv ma dai più conosciuto per aver preso parte ad alcuni progetti targati Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. A confermare la notizia del decesso Kevin Smith, che l'aveva diretto in Red State e Tusk.

'Odio annunciare che Michael Parks, mia musa cinematografica, è morto. Michael è stato e rimarrà probabilmente per sempre il miglior attore che abbia mai conosciuto'.

Opinione condivisa da Tarantino, che ha definito Parks 'il più grande attore vivente'. Quentin lo diresse in Dal tramonto all'alba, in Kill Bill - Vol 1 nel ruolo di Earl McGraw e in Kill Bill Vol. 2 nei panni del pappone Esteban Vihaio, nei due capitoli di Grindhouse e in Django Unchained. Nel 1965 l'esordio al cinema con Febbre sulla città, per poi farsi vedere in film come La Bibbia di John Huston, Nightmare Beach - La spiaggia del terrore di Umberto Lenzi, Dal tramonto all'alba 3 - La figlia del boia, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Argo di Ben Affleck, We Are What We Are e in Blood Father di Jean-François Richet, suo ultimo film del 2016. Tra le tante serie da lui interpretate si ricordano I segreti di Twin Peaks, con il ruolo di Jean Renault, e Walker Texas Ranger, nel ruolo di Caleb Hooks, uno dei principali nemici del protagonista.

Fonte: Comingsoon.net