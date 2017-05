Suspiria di Luca Guadagnino, Thom Yorke dei Radiohead comporrà la colonna sonora

Di Federico Boni mercoledì 10 maggio 2017

Dai Goblin a Thom Yorke dei Radiohead. Colonna sonora da urlo per il remake di Suspiria.

Suspiria, Dario Argento contro il remake: 'è inutile, essenzialmente un’operazione commerciale' Dario Argento prende le distanze dal remake di Suspiria diretto da Luca Guadagnino. In attesa di uscire al cinema con Chiamami col tuo nome, acclamato al Sundance e a detta di molti in odore di Oscar nel 2018, Luca Guadagnino è subito tornato sul set per girare il tanto chiacchierato remake di Suspiria, capolavoro del 1977 di Dario Argento.

Ebbene ad occuparsi della colonna sonora della pellicola sarà Thom Yorke, leader dei Radiohead che mai prima d'ora aveva messo mano ad un film. Entusiasta, neanche a dirlo, il regista.

'L'arte di Thom trascende la dimensione del contemporaneo. Il privilegio di avere le sue musiche e il suo suono per "Suspiria" è un sogno che si avvera. La profondità della sua creazione e della sua visione artistica è davvero unica e il nostro "Suspiria" sarà davvero esplosivo, oltre a colpire a fondo gli spettatori. Il nosto obiettivo è di fare un film che diventi un'esperienza che ti segni e ti cambi: con quest'ambizione, non potevamo trovare di meglio, se non Thom'.

Protagonisti del remake Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloë Grace Moretz, con i Goblin di Claudio Simonetti che si occuparono dell'indimenticabile colonna sonora del capolavoro originale. Argento, più volte interrogato sul rifacimento, l'ha spesso criticato, prendendone le distanze.

Fonte: Variety