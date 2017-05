Stasera in tv: "Riot - In rivolta" su Rete 4

Italia 1 stasera propone "Riot - In rivolta", film d'azione del 2015 diretto da John Lyde e interpretato da Dolph Lundgren, Matthew Reese, Danielle Chuchran, Eve Mauro e Chuck Liddell.





Cast e personaggi

Matthew Reese - Jack Stone

Dolph Lundgren - William

Danielle Chuchran - Alena

Chuck Liddell - Balam

Michael Flynn - Procuratore Distrettuale Johnson

Renny Grames - Trisha Sinclair

Eve Mauro - Allison

Melanie Stone - Kat

Michaela Chernoch - Rhiana

Amy Sturdivant - Kesha

D.L. Walker - Blain

Andrew W. Johnson - Mark Crane

Paris Warner - Olesya

Nikita Bogolyubov - Semyon

Chris Rueckert - Fedor





La trama

Jack Stone (Matthew Reese) orchestra appositamente un rapina banca per finire in prigione con Balam (Chuck Liddell), un noto boss malavitoso russo. Balam è più di un semplice mafioso, è un signore di crimine molto astuto e pericoloso che controlla le forze di polizia che operano dietro le sbarre. Tuttavia anche circondato dai suoi fedeli scagnozzi e protetto dalla guardie nella sua fortezza, Balam non sa che Jack sta arrivando per vendicare la sua famiglia, che Balam ha ucciso a sangue freddo. Durante la sua permanenza in carcere Jack troverà un inatteso alleato nel detenuto William (Dolph Lundgren) che lo aiuterà a portare a termine la sua vendetta e soprattutto a restare vivo sino a quel momento.





Il nostro commento

Dolph Lundgren ha seguito l'esempio di Steven Seagal trasferendo la sua carriera cinematografica nelle produzioni direct-to-video che purtroppo quando non sono dei "divertissement" appena accettabili si rivelano una perdita di tempo e di soldi.

Riot - In rivolta può essere tranquillamente inserito nella parte "buona" della filmografia "direct-to-video" di Lundgren, quella insomma che esula dai fan sfegatati dell'ex Ivan Drago che qui fa il suo dovere diretto da un regista, John Lyde, che sa sfruttare la location e il miserrimo budget a disposizione.

Il regista e montatore John Lyde, tra i suoi crediti il fantasy d'azione Survivor e il fan film Assassins Creed Black Flag, mette in scena un prison-movie d'azione tutto puntato su brutali corpo a corpo e poggiato sulle larghe e capienti spalle del volenteroso Lundgren qui affiancato dal poco noto Matthew Reese, attore dalla striminzita filmografia, ma fisicamente adeguato.