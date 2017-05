The Rock alla Casa Bianca? Dwayne Johnson ci sta pensando seriamente

Di Pietro Ferraro giovedì 11 maggio 2017

The Rock alla Casa Bianca? L'attore Dwayne Johnson non esclude una sua futura candidatura a Presidente degli Stati Uniti.

The Rock presidente degli Stati Uniti? Per quanto assurdo potrebbe suonare Dwayne Johnson, una delle star cinematografiche più amate del pianeta. ha dichiarato che la corsa alla presidenza degli Stati Uniti non è fuori discussione, aggiungendo che è una "possibilità concreta".

Dwayne Johnson candidato alle prossime presidenziali americane? "The Rock For President!", Dwayne Johnson confessa di aver fatto un pensierino ad un futura carriera politica

Il 45enne wrestler professionista e attore è stato recentemente intervistato da GQ per promuovere il suo prossimo film, la commedia d'azione Baywatch. Durante la conversazione a Dwayne Johnson è stato chiesto della possibilità di correre come Presidente degli Stati Uniti, qualcosa di cui si era già parlato in passato e Johnson stavolta ha dato una risposta più diretta.

Un anno fa ho cominciato a rimuginare su questa cosa. C'era un che di serio che che mi ha fatto tornare a casa e pensare: "Lasciatemi ripensare con cura la mia risposta ed essere sicuro che la risposta sia veritiera e rispettosa". Non avrei voluto essere irriverente del tipo, "Avremo un weekend di tre giorni di vacanza! Niente tasse!". Penso che sia una possibilità concreta.

Oltre all'ex attore Ronald Reagan, l'attuale presidente Donald Trump ha condotto un reality e Arnold Schwarzenegger è stato governatore della California per due mandati. Se la legge non lo avesse impedito, Schwarzenegger sarebbe probabilmente stato un candidato alla Casa bianca.

Johnson durante l'intervista ha preso la questione seriamente ed è sembrato avere un genuino interesse a rendere il suo paese un posto migliore.

Lo dicevo scherzosamente, ma ogni volta che mi è stato chiesto, era con un vero interesse genuino. Erano molto seri. E così ho cominciato a pensarci veramente. Posso fare la differenza? Potrei circondarmi di persone veramente brillanti per aiutarmi a prendere decisioni? Mi interessa questo paese? E quando le risposte continuavano ad essere "si", allora ho pensato che c'era una buona probabilità. Sì, un giorno. Poi faremo un'altra intervista come questa.

Una cosa interessante riguardo a The Rock è che, nonostante sia uno dei personaggi più famosi del pianeta e da molti anni sia sotto i riflettori, non è mai stato coinvolto in nessuno scandalo. La stampa negativa non è qualcosa a cui si può sfuggire facilmente e ciò potrebbe essere qualcosa di importante in una potenziale futura carriera politica. Per ora The Rock è molto impegnato con una lunga lista di progetti cinematografici che lo terranno occupato almeno per i prossimi due anni.