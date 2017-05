Al cinema dall'11 Maggio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 11 maggio 2017

Arrivano in sala il prequel "Alien: Covenant"

Arrivano in sala il prequel "Alien: Covenant", l'avventura fantasy "King Arthur - Il potere della spada" e le commedie "Qualcosa di troppo" e "Tutto quello che vuoi".

- King Arthur - Il potere della spada (USA 2017 - Avventura - Durata 126 minuti) di Guy Ritchie con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen. Trama: Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità...che gli piaccia o no. [al cinema dal 10 maggio] TRAILER ITALIANO

King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie: Recensione in Anteprima Il mito di Excalibur torna al cinema con una versione irriverente che strizza pesantemente l'occhio al fantasy. King Arthur di Guy Ritchie.

King Arthur - Il potere della spada: la colonna sonora del film di Guy Ritchie Ascolta la colonna soora di "King Arthur - Il potere della spada" nei cinema italiani dal 10 maggio 2017.

- Alien: Covenant (USA 2017 - Fantascienza / Horror - Durata 121 minuti) di Ridley Scott con Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Benjamin Rigby. Trama: L'equipaggio della Covenant, atterrata su un remoto pianeta lontano nella galassia, si troverà di fronte a quello che sembra essere un pianeta inesplorato, anche se ben presto rivelerà un posto oscuro e pericoloso. Quando scopriranno infatti che in quel luogo si cela una minaccia più grande della loro stessa immaginazione, tenteranno disperatamente di scappare. TRAILER ITALIANO

Alien Covenant: recensione in anteprima del film di Ridley Scott

Alien: Covenant - la colonna sonora del prequel di Ridley Scott Ascolta la colonna sonora del prequel "Alien: Covenant" nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

- Song to Song (USA 2017 - Drammatico - Durata 129 minuti) Un film di Terrence Malick con Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Berenice Marlohe, Val Kilmer, Iggy Pop, Patti Smith. Trama: BV è un musicista che cerca il successo con l’aiuto della compagna e del suo produttore Cook. Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda. Nasce così una relazione intima e passionale in continuo bilico tra amore e tradimento. [al cinema dal 10 maggio] TRAILER ITALIANO

Song to Song: recensione in anteprima del film di Terrence Malick Musica e triangoli amorosi si intersecano nel nuovo film di Terrence Malick, Song to Song: ecco la recensione esclusiva.

- Richard - Missione Africa (Lussemburgo / Germania / Belgio / Norvegia / USA 2017 - Animazione - Durata 85 minuti) Un film di Toby Genkel e Reza Memari. Trama: Il piccolo Richard, un passerotto molto temerario, è pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l’inverno. In questo suo lungo viaggio Richard farà la conoscenza di alcuni amici che lo accompagneranno e sosterranno in questa avventura che condurrà i tre strambi e teneri pennuti dal Nord della Germania alla Francia, all’Italia fino ad arrivare in Africa. [al cinema dal 10 maggio] TRAILER ITALIANO

- E se mi comprassi una sedia? (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Pasquale Falcone con Pasquale Falcone, Gianni Ferreri, Tano Mongelli, Fabio Massa, Rosaria De Cicco, Sergio Solli, Benedetto Casillo, Salvatore Cantalupo, Umberto Del Prete. Trama: Due produttori cinematografici, i fratelli Tavani, titolari di una piccola società di produzione cinematografica “Tavani Brass”, visto il successo ottenuto dai film di Checco Zalone, propongono a uno sconosciuto cantante partenopeo “Chicco Resina” di realizzare un film per intercettare in qualche modo la scia del successo del film campione d'incassi in Italia. Parte da Napoli la sfida al film campione d'incassi. Riusciranno nell'impresa? TRAILER UFFICIALE

- On The Milky Road - Sulla Via Lattea (Serbia / Messico / Gran Bretagna / USA 2017 - Drammatico - Durata 125 minuti) di Emir Kusturica con Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag Manojlovic, Sloboda Micalovic, Sergej Trifunovic. Trama: Primavera durante la guerra. Ogni giorno un uomo trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando...fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente. Inizia così una storia di passione, di amore proibito, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli. TRAILER ITALIANO

On the Milky Road di Emir Kusturica, recensione Emir Kusturica e Monica Bellucci innamorati in guerra in On the Milky Road, ritorno al Lido del regista serbo 35 anni dopo la prima volta.

- Qualcosa di troppo (Francia 2017 - Commedia - Durata 98 minuti) di Audrey Dana con Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Belaïdi, Antoine Gouy, Joséphine Drai. Trama: Jeanne è una madre single con alle spalle un divorzio e una discreta insofferenza verso gli uomini. Finché una mattina si risveglia con una sorpresa che le cambierà completamente la vita. TRAILER ITALIANO

Qualcosa di troppo: recensione in anteprima Audrey Dana in veste di sceneggiatrice, regista e attrice in Qualcosa di troppo. Leggete la nostra recensione

- Tutto quello che vuoi (Italia 2017 - Commedia - Durata 106 minuti) di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Vittorio Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro. Trama: Le strade di Alessandro ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento e Giorgio ottantacinquenne poeta dimenticato s'incrociano quando Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro che porteranno i due in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore. TRAILER UFFICIALE

Tutto quello che Vuoi: Recensione in Anteprima Giuliano Montaldo splendido protagonista malato di Alzheimer nel nuovo film di Francesco Bruni, regista di Scialla.

- This Beautiful Fantastic (Gran Bretagna 2017 - Commedia - Durata 100 minuti) di Simon Aboud con Jessica Brown Findlay, Tom Wilkinson, Jeremy Irvine, Andrew Scott, Sheila Hancock, Eileen Davies, Anna Chancellor. Trama: Deliziosa favola moderna che racconta la tenera amicizia tra Bella Brown, ragazza eccentrica, un pò fuori dall’ordinario che sogna di scrivere libri per bambini e il suo vicino di casa, Alfie Stephenson, un ricco anziano, burbero e solo. Sullo sfondo un giardino abbandonato che rifiorisce in meno di un mese, nel cuore di una Londra poetica e nascosta nella quale si instaurano relazioni profonde, tra improbabili incontri dai toccanti risvolti. TRAILER ITALIANO

- Una settimana e un giorno (Israele 2017 - Commedia Drammatica - Durata 98 minuti) di Asaph Polonsky con Tomer Kapon, Shai Avivi, Evgenia Dodina, Carmit Mesilati Kaplan, Sharon Alexander, Uri Gavriel. Trama: Il film racconta il ritorno alla vita di Eyal e Vicky, una coppia che dopo la rituale settimana di lutto della tradizione ebraica deve trovare la forza di andare avanti. Chi cercherà di farlo riprendendo la routine quotidiana e chi..."sballandosi" con il figlio degli odiosi vicini di casa, stringendo con lui un rapporto unico e sorprendente. TRAILER ITALIANO

- L'uomo che non cambiò la storia (Italia 2017 - Documentario - Durata 77 minuti) Un film di Enrico Caria. Trama: Enrico Caria ripercorre la storia di uno dei più illustri archeologi italiani, Ranuccio Bianchi Bandinelli, che nel 1938 incrocia sul suo percorso Hitler e Mussolini. TRAILER UFFICIALE