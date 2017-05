Star Wars: Gli ultimi Jedi - il trailer a 8-bit approvato da Rian Johnson

Di Pietro Ferraro giovedì 11 maggio 2017

"Star Wars 8" ha il suo trailer a 8-bit approvato dal regista Rian Johnnson.

Cosa c'è di piu "nerd" di Star Wars e dei trailer cinematografici realizzati a 8-bit? La risposta è il trailer a 8-bit di Star Wars: Gli Ultimi Jedi approvato dal regista Rian Johnson!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - video con Rian Johnson e John Williams per lo 'Star Wars Day' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Questo trailer fa parte di una serie di video realizzati da JoBlo chiamata "8-Bit Video", che ripropone trailer recenti rivisitati come videogames a 8-bit o, come in questo caso, videogames a 16 bit, un vero tuffo nel passato per i retrogamers più nostalgici. In sostituzione dei dialoghi ascoltati nel trailer, questo video apre su schermo una finestra ogni volta che c'è un dialogo con un piccolo avatar del personaggio, qualcosa di molto familiare per i videogiocatori di lunga data. Il video è in realtà molto fedele al trailer originale, con questa versione che offre uno sguardo "esteso" dell'addestramento di Rey con la spada laser di Luke su una delle scogliere di Ahch-To.

Il trailer è stato inviato dal suo creatore John-Stratman al regista di Star Wars 8, Rian Johnson, ponendo al regista una semplice domanda "E' fatto bene?". Il filmmaker gli ha risposto: "Oh mio Dio è fantastico, ben fatto!" e ha condiviso il video con i suoi 330.000 follower su Twitter, aggiungendo nel suo tweet che questo video gli ha fatto venire voglia di rigiocare al videogioco Monkey Island che guardacaso è stato sviluppato da LucasArts, la divisione videogiochi di LucasFilm.



@stratmasterj Oh my god that is awesome. Well done! — Rian Johnson (@rianjohnson) 10 maggio 2017