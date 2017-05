Ritorno al futuro: orologio e portachiavi con "Flusso Canalizzatore"

Di Pietro Ferraro giovedì 11 maggio 2017

Per i fan di "Ritorno al futuro" portachiavi e orologio ispirati al "Flusso Canalizzatore" costruito da Doc Brown per l'iconica DeLorean.

Grande Giove! il Flusso Canalizzatore (Flux Capacitor) creato da Doc brown per viaggiare nel tempo con l'iconica DeLorean è diventato fonte d'ispirazione per due gadget fantastici ispirati alla trilogia Ritorno al futuro, un paio di oggettini per tutte el tasche capaci di risvegliare una nostalgia canaglia in puro stile anni '80

Il primo gadget è un portachiavi ufficiale che replica nel dettaglio un Flusso Canalizzatore in miniatura con tanto di effetto luminoso e lo potete trovare QUI al modico prezzo di 4.99$.

Per quanto riguarda l'orologio è personalizzato e scoprire che ora è diventa un divertente rompicapo. Dopo aver premuto il pulsante inferiore bisogna contare le luci. Il tempo è diviso in ore, minuti prima cifra, minuti secondo cifra; anche se a prima vista sembra confuso, in realtà è molto facile da leggere. (Esempio: 10 luci, 5 luci, 3 luci = 10:53 e si ripete). Allo stesso tempo, il display LCD del circuito temporale mostrerà la data. Ma l'orologio non indica semplicemente l'ora, con una pressione del pulsante centrale, è anche possibile attivare la modalità "Viaggio nel Tempo" in cui il Flusso Canalizzatore fluisce e il circuito temporale visualizzerà una data casuale (occhio alle canoniche 88 miglia orarie). Trovate l'orologio QUI alla modica cifra di 29.99$.