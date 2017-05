Film 2018-2019: Liam Hemsworth e Adam Devine per Isn’t It Romantic - Chris Evans per The Red Sea Diving Resort

Di Federico Boni giovedì 11 maggio 2017

Film 2018-2019: Cliff Curtis per i sequel di Avatar - Russell Crowe per Arc of Justice Jeff Bridges e Diane Lane per il nuovo dramma di Reed Morano. - Isn’t It Romantic: Liam Hemsworth e Adam Devine prenderanno parte alla commedia New Line Isn’t It Romantic, andando così ad affiancare Rebel Wilson. Parola dell'Hollywood Reporter. Diretto da Todd Strauss-Schulson, il film racconta la storia di una cinica donna (Wilson) che scopre come la sua vita sia diventata una commedia romantica. Sceneggiatura firmata Erin Cardillo con aggiustamenti di Dana Fox, Katie Silberman e Paula Pel.

- Dreamgirl: ennesimo progetto per Margot Robbie, che sarà la protagonista di Dreamland, trhriller diretto da Miles-Joris Peyrafitte e sceneggiato da Nicolaas Zwart. Al centro della trama, ambientata nel periodo della Grande Depressione Usa, il quindicenne Eugene Evans, in prima fila insieme alla famiglia nel dare la caccia ad una rapinatrice di banche. Chi le mette le mani addosso per primo, infatti, fa sua la ricompensa. Ma la donna non è proprio la criminale descritta dalle autorità. In cabina di produzione la stessa Robbie.

- The Red Sea Diving Resort: Chris Evans si è aggiunto al cast di The Red Sea Diving Resort, film di Gideon Raff. Al fianco di Captain America spazio per Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michael K. Williams, Michiel Huisman, Alex Hassell, Mark Ivanir, Greg Kinnear e Sir Ben Kingsley. La pellicola narra una delle missioni di salvataggio più importanti che ci siano mai state, ovvero l'esodo degli ebrei etiopi dal Sudan ad Israele nei primi anni '80. La storia comincia nel 1977, quando all'agenzia di spionaggio del Mossad israeliano venne dato un incarico diverso dal solito: mettere in salvo migliaia di ebrei etiopi in Sudan per poi consegnarli allo Stato ebraico. Evans sarà Ari Kidron, l'agente del Mossad che guidà la missione. Via alle riprese il 22 giugno in Sudafrica e in Namibia.