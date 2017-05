Film 2018-2019: Julia Roberts per The Bookseller - Antonio Banderas e Alec Baldwin per il biopic su Lamborghini

Di Federico Boni giovedì 11 maggio 2017

Julia Roberts produrrà e interpreterà The Bookseller, con Antonio Banderas e Alec Baldwin negli abiti di Ferrari e Lamborghini.

Film 2018-2019: Liam Hemsworth e Adam Devine per Isn’t It Romantic - Chris Evans per The Red Sea Diving Resort Chris Evans alla guida della missione che nel 1981 portò im salvo migliaia di ebrei etiopi in Sudan per poi consegnarli allo Stato ebraico. - The Bookseller: Julia Roberts produrrà e interpreterà l'adattamento cinematografico di The Bookseller, best-seller di Cynthia Swanson del 2015. Ambientata nella Denver degli anni '60, la storia ha come protagonista Kitty Miller, donna proprietaria di una libreria che deve capire cosa sia reale e cosa frutto della propria immaginazione. Da scovare il regista e lo sceneggiatore.

- Lamborghini - The Legend: Antonio Banderas e Alec Baldwin saranno diretti da Michael Redford, regista de Il Postino, nel biopic su Lamborghini prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi con la loro AMBI Media Group. Bobby Moresco allo script, basato sulla biografia scritta da Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio. Lamborghini - The Legend il titolo della pellicola, che coprirà la lunga vita dell'imprenditore, dalla produzione di trattori all'inizio della sua carriera con la creazione di veicoli militari durante la seconda guerra mondiale fino alla progettazione e alla costruzione delle vetture Lamborghini. Se Baldwin sarà Enzo Ferrari, Banderas interpreterà Ferruccio Lamborghini

- L'Ospite: Leonard Abrahamson, regista dell'acclamato Room, girerà l'adattamento cinematografico di The Little Stranger, romanzo di Sarah Waters arrivato in Italia con il titolo L'Ospite. Ruth Wilson sarà la protagonista della pellicola, ambientata ad Hundreds Hall, l'antica dimora di campagna della famiglia Ayres: varcarne i cancelli dopo trent'anni è un momento di grande trepidazione per il dottor Faraday, lui che ancora bambino, nel lontano 1919, ne aveva ammirato con occhi sgranati lo sfarzo e lo splendore. Quel passato, tuttavia, è ormai un vago ricordo: i suoi abitanti - la vedova del Colonnello Ayres e i figli Roderick e Caroline - sono, infatti, impegnati in una disperata battaglia per salvare dalla rovina se stessi e la casa. Ma proprio quest'ultima sembra gettare le ombre più funeste sul futuro: stanze che di colpo diventano trappole, pareti da cui emergono sussurri malevoli e segni inquietanti, un devastante incendio notturno... chi, o che cosa, c'è dietro questi eventi? Quale mistero grava sul destino degli Ayres? Ma, soprattutto, fino a che punto si spingerà la minaccia?