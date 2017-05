Ridley Scott ammette che "Prometheus" è stato un errore

Di Pietro Ferraro venerdì 12 maggio 2017

Ridley Scott ammette che "Prometheus" è stato un errore e si scusa per aver deluso i fan.

Ridley Scott si è scusato per Prometheus, un prequel piuttosto confuso che non è stato accolto molto bene dai fan di Alien. Sì, c'erano qualcuno che lo ha apprezzato, ma la maggioranza dei fan della saga lo hanno visto come un "intruso" rispetto al franchise di riferimento.

Aspettando 'Alien: Covenant' rispolveriamo 'Prometheus' Rispolveriamo il criticato "Prometheus" in attesa dell'uscita di "Alien: Covenant" nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

Ora Scott spera di riconquistare l'affetto dei fan di Alien con il suo nuovo film Alien: Covenant, un sequel diretto di Prometheus che ha debuttato nei cinema italiani l'11 maggio.. Durante un'intervista a Yahoo, il regista ha parlato della risposta negativa a Prometheus e di come questo ha cambiato il suo approccio quando ha iniziato a sviluppare Alien: Covenant.

Siamo andati dritti per la nostra strada solo per scoprire che i fan erano veramente frustrati. Volevano vedere più del mostro originale e io invece pensavo fosse ormai stracotto, con un'arancia in bocca. Così ho pensato: 'Wow, OK, mi sono sbagliato. I fan, in un modo strano, non hanno la parola finale, ma sono il riflesso dei tuoi dubbi su qualcosa che poi ti rendi conto essere 'sbagliata' o su cui 'avevi ragione'. Credo che sia lì il punto. Penso che non sei ragionevole se non prendi in considerazione la reazione dei fan.

Alien Covenant: recensione in anteprima del film di Ridley Scott

Scott ha precedentemente menzionato che avrebbe fatto altri cinque sequel se Alien: Covenant si fosse rivelato ciò che volevano i fan. Quei sequel potrebbero portare agli eventi del film Alien del 1979. Nella stessa intervista a Scott è stato chiesto a questo proposito e il regista ha rivelato che sta pensando di ridurre il numero di sequel che farà.

Non lo so. Forse farò altri due film, o forse uno, non lo so.

A questo punto di fronte a tutta questa incertezza sarebbe il caso che Scott rifletta bene sul proseguo di questo franchise e che forse l'accantonamento dell'Alien 5 di Neill Blomkamp è stato un errore a cui si può ancora rimediare.