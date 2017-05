The New Mutants, Anya Taylor-Joy e Maisie Williams primi nomi ufficiali

Di Federico Boni venerdì 12 maggio 2017

Una nuova generazione di X-Men uscirà al cinema nel 2018.

Deadpool 3, Fox al lavoro: arriva anche un nuovo riavvio per gli X-Men Deadpool 3, X-Force, X-Men, Gambit e The New Mutants. Pioggia di news sui mutanti Marvel/Fox. Dopo settimane di rumor, la conferma. Anya Taylor-Joy e Maisie Williams (Game Di Thrones, Doctor Who) sono i primi nomi ufficiali di The New Mutants, nuovo filone cinematografico X-Men targato Fox. Le due giovani attrici andranno ad indossare gli abiti di Magik e Wolfsbane.

Un anno fa Josh Boone alimentò il toto-casting condividendo sui social un concept art della Williams come Wolfsbane, se non fosse che da allora nessuna conferma fosse mai arrivata. Fino ad oggi. La pellicol andrà a breve incontro alle riprese, dovendo uscire in sala il 13 aprile del 2018. Meno di un anno.

The New Mutants - Nuovi Mutanti, serie creata nel 1982 da Chris Claremont e Bob McLeod, ruota ad adolescenti mutanti addestrati nell'uso consapevole dei propri poteri. Ragazzi che rappresenteranno la nuova generazione di X-Men, distinguendosi dalla precedente per la giovane età, i poteri e le diverse nazionalità. Tra i primi a farne parte Cannonball, Danielle Moonstar, Sunspot, Wolfsbane e Karma.

Casting ancora in corso, con altre ufficialità attese a breve.

Fonte: Comingsoon.net