Film 2018-2019: Shriver per Whoopi Goldberg e Giancarlo Esposito - Tom Hanks per News of the World

Di Federico Boni venerdì 12 maggio 2017

Ancora un adattamento cinematografico per Tom Hanks.

Film 2018-2019: Julia Roberts per The Bookseller - Antonio Banderas e Alec Baldwin per il biopic su Lamborghini Il regista di Room torna con l'adattamento cinematografico de l'Ospite, interpretato da Ruth Wilson - Shriver: Whoopi Goldberg torna al cinema insieme a Giancarlo Esposito con Shriver, comedy diretta e sceneggiata da Michael Maren. I due attori, che hanno già recitato fianco a fianco in Monkeybone, si aggiungono a Toni Collette e Thomas Haden Church. Tratto da un romanzo di Chris Belden, il film vedrà un tipo solitario scambiato per un importante autore nel corso di un'importante conferenza che celebra il ventennale di un libro scritto dall'autore originale. Via alle riprese entro la fine del 2017.

- The Strangers 2: Christina Hendricks prenderà parte al sequel di The Stranger, horror campione d'incassi nel 2008. L'attrice di Mad Men raggiunge Lewis Pullman e Bailee Madison, con via alle riprese a fine maggio a Los Angeles. In cabina di regia Johannes Roberts, con Bryan Bertino e Ben Ketai allo script. Al centro della trama una roulotte di una famiglia, presa di mira dai soliti tre psicopatici mascherati.

- News of the World: Tom Hanks prenderà parte all'adattamento cinematografico di News of the World, romanzo firmato Paulette Jiles. In cabina di sceneggiatura Luke Davies, con Hanks nei panni del Capitano Jefferson Kyle Kidd, texano che nel 1870 accetta di accompagnare una bimba di 10 anni dai suoi zii a San Antonio, dopo che una tribù Kiowa ha sterminato la sua famiglia. Peccato che la piccola non abbia alcuna voglia di intraprendere il viaggio, mentre il Capitano, il cui lavoro consiste nel portare le notizie di villaggio in villaggio, intuisce come con l'imminente diffusione dei quotidiani la sua presenza sarà inutile.