Ex-Baghdad per Sylvester Stallone e Jackie Chan

Di Federico Boni venerdì 12 maggio 2017

Il regista di Need for Speed dirigerà Sylvester Stallone e Jackie Chan.

Escape Plan 3 per Sylvester Stallone Ancor prima di girare il 2° capitolo, Sly Stallone sarà il protagonista anche di Escape Plan 3. Una coppia sulla carta esplosiva. Sylvester Stallone e Jackie Chan reciteranno fianco a fianco per la prima volta in Ex-Baghdad, nuovo film di Scott Waugh, regista di Need for Speed e Act of Valor. Un action da 80 milioni di dollari, budget imponente per una produzione cinese, con Chan anche produttore e Arash Amel allo script.

Quando una raffineria cinese viene attaccata a Mosul, in Iraq, un vigilante privato cinese viene chiamaato per salvare i lavoratori della raffineria petrolifera. Una volta sul posto, però, l'uomo scoprirà che il vero scopo degli assalitori è quello di rubare il petrolio. Per fermarli farà quindi team con un ex marine americano.

Premio Oscar alla carriera, Jackie Chan è riuscito a conquistate quella statuetta 3 volte soltanto sfiorata da Stallone, candidato nel 1976 come miglior attore e per la sceneggiatura di Rocky e nel 2016 come attore non protagonista per Creed. Abbandonato a sorpresa I Mercenari 4, Sylvester è da poco sbarcato in sala con Guardians of the Galaxy Vol. 2, mentre ha appena finito di girare Escape Plan 2: Hades.

Fonte: Comingsoon.net