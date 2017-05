Let Me Make You a Martyr: trailer e poster del film con Marilyn Manson

Di Pietro Ferraro sabato 13 maggio 2017

Let Me Make You a Martyr: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Marilyn Manson nei cinema americani dal 6 giugno 2017.

Marilyn Manson interpreta un sicario nel primo trailer di Let Me Make You a Martyr , un neo-noir scritto e diretto da Corey Asraf e John Swab. Nel teaser Manson chiede "Hai mai ucciso un uomo a mani nude?" prima di intonare un gospel in preparazione di un omicidio.

Let Me Make You a Martyr riunisce Marilyn Manson e il Mark Boone Jr. della serie tv Sons of Anarchy che ha anche collaborato alla sceneggiatura. Boone Jr. interpreta Larry Glass che è un padre magnaccia, spacciatore e colpevole di abusi che ingaggia il personaggio nativo americano Pope interpretato da Manson per dare la caccia cacciare e uccidere il figlio adottivo Drew e la sorella adottiva June. Manson ha raccontato a Rolling Stone che inizialmente era esitante ad interpretare ruolo, ma che poi ha amato calarsi nella parte.

Durante il primo giorno mi è stato chiesto se volevo scuoiare coyote. Era già morto. E mi è stato chiesto di bruciare una casa e "uccidere" un mucchio di persone, quindi la risposta è stata ovviamente "sì".

Per prepararsi al suo ruolo Manson ha detto di aver frequentato i dintorni delle location delle riprese a Tulsa in Oklahoma.

Ho dovuto osservare il livello di povertà e l'elemento bifolchi bianchi della storia. La casa in cui il mio personaggio vive si trova su una palude in una riserva, sembrava una combinazione tra "Non aprite quella porta" e "Apocalypse Now". Era piuttosto epico. Visto quello, sapevo in che direzione muovermi.

L'entusiasmo di Manson per il ruolo è evidente e il cantante non è estraneo alla recitazione con ruoli precedenti in Strade perdute di David Lynch, La setta delle tenebre e diverse serie tv come Californication, C'era una volta, Salem e l'ultima stagione di Sons of Anarchy dove ha interpretato un suprematista bianco.

Let Me Make You a Martyr è stato completato in un paio d'anni e in varie fasi ed è l'esordio alla regia di Asraf e Swab dopo il corto Juda's Chariot. Swab e Asraf si sono incontrati dopo che Swab si è laureato alla School of Art Institute di Chicago dove Swab ha studiato sceneggiatura. Asraf ha un background nella musica commerciale e nella produzione di cortometraggi, per cui i due si sono trasformati in una squadra girando Juda's Chariot selezionato a Cannes nel 2014.

Let Me Make You a Martyr debutta negli States il 6 giugno 2017.