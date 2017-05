Rio, Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal per il nuovo film di Luca Guadagnino

Di Federico Boni sabato 13 maggio 2017

Cast da urlo per il nuovo film di Luca Guadagnino. Un thriller.

Sundance Film Festival 2017, nuovi film: Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino in prima mondiale Alle prese con il remake di Suspiria, Luca Guadagnino presenta il suo nuovo film nel festival di film indipendenti più famoso al mondo. In attesa di vedere in sala Chiamami con il tuo nome e attualmente sul set del remake di Suspiria, Luca Guadagnino aggiunge un altro progetto alla propria filmografia. Rio, thriller prodotto e finanziato da Studio Canal che avrà Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal come protagonisti.

Due divi di grido per il regista italiano, con l'acclamato Steven Knight alla sceneggiatura. Gyllenhaal sarà un esperto di finanza che vola a Rio de Janeiro per andare a trovare un amico giornalista, Cumberbatch, coinvolto in un piano che prevede di fingere la sua morte. Via alle riprese ad inizio 2018, con ruolo importante anche per una donna. Che possa essere Tilda Swinton, attrice feticcio del regista di Io sono l'Amore?

Nel dubbio Benedict e Jake dovrebbero prendere parte al progetto anche in qualità di produttori con le rispettive case di produzione, la Nine Stories Productions e la Sunny March.

Fonte: Comingsoon.net