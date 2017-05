Film italiani, novità: Alessandro Genovesi gira Matrimonio italiano, Nuzzo e di Biase dirigono Come i lemmings

Di Mr. Odo sabato 13 maggio 2017

Il regista torna sul set per Colorado Film, il duo comico esordisce alla regia con una commedia.

Come i lemmings: il 22 maggio inizieranno le riprese del film diretto e interpretato Corrado Nuzzo e Maria di Biase. Il film, prodotto dalla Tramp Limited, sarà girato tra Roma e il Salento e racconterà con toni di commedia, la storia di un aspirante suicida, di un'ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta in crisi d'identità: bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e ad uscire dalle proprie solitudini. (Fonte Askanews)

La ragazza nella nebbia: sono terminate le riprese dell'opera prima di Donato Carrisi, tratto dal suo omonimo best seller. Nel cast, oltre ai già annunciati Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Michela Cescon, Lucrezia Guidone e Jacopo Antinori, ci saranno anche Lorenzo Richelmy e Greta Scacchi.

Lui è tornato: lunedì inizieranno le riprese della nuova commedia di Luca Miniero, con protagonisti Massimo Polipolizio, Frank Matano e Stefania Rocca. Il film, prodotto dalla Indiana Production, verrà girato per otto settimane a Roma. (Fonte Askanews)

Ovunque proteggimi: Bonifacio Angius girerà un nuovo film, prodotto dalla Ascent Film, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission. Il film sarà girato tra Sassari e dintorni per cinque settimane. Il primo ciak è previsto per il 5 giugno.

Matrimonio italiano: Alessandro Genovesi tornerà sul set a giugno per girare una nuova commedia prodotta dalla Colorado film. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Askanews, al centro del racconto ci saranno i matrimoni tra persone dello stesso sesso.