Film italiani, novità: Paolo Genovese girerà Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?, Claudio Bisio in Gli sdraiati

Di Mr. Odo sabato 13 maggio 2017

Paolo Genovese dovrebbe dirigere Marco Giallini nella suo nuova commedia, mentre Claudio Bisio reciterà nel film di Francesca Archibugi..

Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?: Paolo Genovese girerà un film liberamente ispirato a The Booth at The End (Netflix), incentrato su un uomo misterioso che incontra in un bar uomini e donne mettendoli alla prova. Nel cast, secondo Cinemotore, dovrebbero esserci Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Giulia Lazzarini e Valerio Mastrandrea.

Gli sdraiati: Claudio Bisio sarà il protagonista del film prodotto dalla Indiana Production e Lucky Red, diretto da Francesca Archibugi, che ha adattato l'omonimo romanzo di Michele Serra insieme a Francesco Piccolo. Il film racconterà il difficile rapporto tra il protagonista e suo figlio, un adolescente distratto e irriverente, incapace di rispettare le regole di vivere comune.

La porta sul buio: il primo maggio sono iniziate le riprese del film di Marco Cassini. Il film, girato in Abruzzo a Pescara, con regista, musicista, direttore della fotografia, scenografo, produttore e capi reparto abruzzesi, è prodotto da West 46th Films. La trama dell'omonimo libro di Marco Cassini recita (fonte Amazon): Claudia e Marco, in crisi già da un po', hanno preso in affitto una casa in pieno centro a Roma a un prezzo molto conveniente. C'è una sola raccomandazione, da parte del proprietario: non aprire la porta blu. Presto iniziano ad accadere strani episodi: oggetti che si muovono, voci, rumori... Marco crede che siano solo suggestioni, Claudia, invece, è sicura che tutto sia riconducibile alla porta. E che quella casa, in fondo, nasconda un segreto. Un segreto che potrebbe cambiare la vita di entrambi per sempre.

Made in Italy: le riprese del novo film di Luciano Ligabue, prodotto da Fandango, interpretato da Stefano Accorsi inizieranno il 12 giugno e continueranno per sei settimane in Emilia e una a Roma. (Fonte Askanews)