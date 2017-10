Napoli Velata: primo teaser trailer del film di Ferzan Ozpetek

Di Federico Boni venerdì 27 ottobre 2017

Napoli Velata: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ferzan Ozpetek nei cinema italiani dalò 28 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Warner Bros. ha reso disponibile un primo teaser trailer di Napoli Velata, il nuovo film di Ferzan Ozpetek in arrivo nei cinema italiani dal 28 dicembre.





In una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione e follia, un mistero avvolge l’esistenza di Adriana (Giovanna Mezzogiorno) travolta da un amore improvviso e un delitto violento.

Il film è interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari e Luisa Ranieri. Completano il cast Maria Pia Calzone, Loredana Cannata, Carmine Recano, Angela Pagano, Antonio Braucci e Antonio Grosso.

Napoli Velata di Ferzan Ozpetek: iniziate le riprese - Al cinema dal 28 dicembre 2017

Articolo pubblicato il 13 maggio 2017

Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek: Recensione in Anteprima Ferzan Ozpetek torna in Turchia per il suo undicesimo film, tratto da un suo stesso romanzo autobiografico. Rosso Istanbul. Fino a poche settimane fa in sala con Rosso Istanbul, Ferzan Ozpetek è subito tornato sul set per girare il suo dodicesimo film, il 9° tutto italiano. Napoli Velata il titolo, le cui riprese sono iniziate oggi, sabato 13 maggio, a Napoli, dove la troupe rimarrà per sette settimane.

Protagonisti Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi, con l'attrice che ritroverà il regista turco 14 anni dopo il boom de La finestra di fronte, titolo che le fece vincere un David, un Nastro, un Ciak d'Oro, un Globo d'Oro e la portò fino alla nomination agli European Film Awards. Al loro fianco Anna Bonaiuto, Lina Sastri, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Biagio Forestieri, Maria Pia Calzone e Isabella Ferrari, alla sua 3° collaborazione con Ozpetek dopo Saturno Contro e Un giorno Perfetto.

In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l’esistenza di Adriana (Giovanna Mezzogiorno) travolta da un amore improvviso e un delitto violento. Questa la sinossi breve della pellicola, così raccontata dal regista:

“Racconto i segreti di una città che conosce oro e polvere, una città pagana e sacra allo stesso tempo”. “ E dentro alla cornice del thriller esplode una potente storia d’amore”.

Napoli Velata, con la sceneggiatura firmata dal regista insieme a Gianni Romoli e Valia Santella, è prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli per R&C Produzioni con Warner Bros. Entertainment Italia e Faros Film. Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures dal 28 dicembre 2017.