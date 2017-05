Film 2018-2019: Daniel Radcliffe per Guns Akimbo - Jai Courtney e Geoffrey Rush per Storm Boy

Di Federico Boni domenica 14 maggio 2017

Jai Courtney e Geoffrey Rush per il nuovo rifacimento del classico australiano Storm Boy, mentre Daniel Radcliffe prenderà parte all'action-comedy Guns Akimbo.

- Guns Akimbo: comedy action per Daniel Radcliffe, prossimo protagonista di Guns Akimbo, film scritto e diretto da Jason Lei Howden. Radcliffe sarà Miles, ragazzo ancora innamorato della sua storica ex fidanzata Nova. Tra i partecipanti ad un gioco mortale on line, con tanto di reali battaglie trasmesse in streaming, Miles si ritroverà a dover combattere per difendere proprio Nova, rapita all'interno del 'gioco'. Miles non potrà più scappare, a quel punto, ma affrontare ostacoli e paure.

- Storm Boy: 40 anni dopo la versione diretta da Henri Safran, il cinema australiano torna a rappresentare Storm Boy, romanzo del 1964 di Colin Thiele. Mattatori due stelle di casa come Geoffrey Rush e Jai Courtney, con il primo nei panni del giovane protagonista in versione adulta che racconta la propria storia alla nipote adolescente, e il secondo negli abiti del padre del giovane protagonista, che abbandonò la società insieme a lui dopo la morte di moglie e figlia per trasferirsi in un'area sperduta d'Australia. Regia di Shawn Seet e sceneggiatura di Justin Monjo, per una produzione australiana che sarà una combinazione di live-action e animazione 3D CGI. Via alle riprese nel mese di luglio.

- Smallfoot: Channing Tatum, Zendaya e Gina Rodriguez doppieranno Smallfoot, nuovo lungometraggio animato Warner atteso in sala per il 14 settembre. Protagonista un Bigfoot assolutamente convinto dell'esistenza degli esseri umani, considerati dal suo popolo pura e semplice leggenda. Sceneggiato da John Requa e Glenn Ficarra, il film vede Ryan O'Loughlin alla regia.