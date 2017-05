La notte che mia madre ammazzò mio padre: trailer italiano, foto e poster della commedia nera con Belén Rueda

Di Pietro Ferraro domenica 14 maggio 2017

La notte che mia madre ammazzò mio padre: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Inés Paris nei cinema italiani dal 18 maggio 2017.

EXIT Media il 18 maggio 2017 porta nei cinema italiani La notte che mia madre ammazzò mio padre, l’attesa black-comedy spagnola con un cast di stelle, campione d’incassi in patria, diretta da Inés Paris. Un esilarante intreccio che mescola Agatha Cristie e il più brillante humor spagnolo.

La notte che mia madre ammazzò mio padre: Recensione in Anteprima Esilarante e folle black commedy, La notte che mia madre ammazzò mio padre ribadisce l'inarrivabile forza del cinema spagnolo nel masticare il genere.



Il film, Premio del Pubblico al Festival del cinema di Malaga 2016, si svolge in una notte. Con i figli via di casa per una gita, Isabel si propone di organizzare la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua ex moglie Susana hanno in agenda con un famoso attore argentino: lo vogliono convincere a essere il protagonista del loro prossimo film, un giallo scritto dallo stesso Angel. A quel punto mancherebbe solo la coprotagonista e Isabel, attrice in cerca di una parte, sente che quella è la sua occasione per convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha urgente bisogno di parlarle...

Nel cast il Premio Goya Belén Rueda (già in “Mare Dentro”, “Con gli occhi dell'assassino” e “The Orphanage”), Eduard Fernández (“Biutiful”), Fele Martínez (“Tesis”, “La mala educación”) e Diego Peretti (“The German Doctor”).

“La notte che mia madre ammazzò mio padre” è una commedia d’attori dove niente è ciò che sembra. Una commedia nera del genere “whodunit” (giallo deduttivo o anche giallo ad enigma) che, come nei romanzi di Agatha Christie, basa la propria struttura narrativa su un delitto che ha luogo in uno spazio determinato o “chiuso”, in cui bisogna smascherare l'assassino all'interno di una ristretta cerchia di personaggi.

NOTE DI REGIA

Un po' di tempo fa ero a cena con delle amiche, e una di loro ha raccontato di quella volta in cui ebbe la pessima idea di invitare a casa sua per il pranzo di Natale, sia il suo ex che la ex del suo attuale compagno. L’amica ci raccontava quella cena infausta con un certo tono di tragicità, e fu allora che iniziai a pensare che in quel drammatico racconto c'era invece una stupenda commedia. Di lì a poco, proprio in occasione di un'altra cena, a casa della produttrice Beatriz de la Gándara, mi decisi di raccontare a lei e a Fernando Colomo quel che stavo iniziando ad abbozzare: una commedia che partiva da quel aneddoto sugli ex invitati a cena. A loro piacque così tanto che decisero di produrla assieme. Nei mesi successivi, iniziai con Fernando a scrivere questa sceneggiatura fondata su una cena con molti ex da una parte e dall’altra, mentre Beatriz andava di cena in cena, alla ricerca di nuovi partner che finanziassero il film. [Inés Paris]