Quello che so di lei: prima clip in italiano del film con Catherine Deneuve

BiM Distribuzione ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano del dramma Quello che so di lei, diretto da Martin Provost e in arrivo nei cinema italiani il prosssimo 1° giugno.

Il film è interpretato da Catherine Deneuve e Catherine Frot (La cuoca del presidente) nei panni di due donne, un'ostetrica e l'amante del padre di quest'ultima, che a distanza di trent'anni si ritrovano, un incontro che le porterà ad accettarsi l'un l'altra e a recuperare gli anni perduti.

Il regista Martin Provost racconta come gli venuta l'idea di raccontare la storia di un'ostetrica.

Io stesso sono stato salvato alla nascita da un'ostetrica. Mi ha donato il suo sangue e questo suo gesto mi ha permesso di sopravvivere. Lo ha fatto con incredibile discrezione e umiltà. Quando mia madre mi ha raccontato la verità su questa vicenda, un po' più di due anni fa, mi sono immediatamente messo a cercarla, senza neanche conoscere il suo nome. Poiché gli archivi dell'ospedale dove sono nato vengono distrutti ogni vent'anni, di quell'evento non restava alcuna traccia. Mia madre si ricordava che non era giovanissima, quindi sono convinto che sia morta. A quel punto ho deciso di renderle omaggio a modo mio, dedicandole questo film, e, attraverso una protagonista ostetrica di tributare un riconoscimento a tutte queste donne che lavorano nell'ombra, dedicando le loro vite agli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Poi è successa una cosa incredibile. Qualche mese fa, per il mio matrimonio ho avuto bisogno di richiedere un atto di nascita, e non il consueto estratto. Avevo quasi completato il montaggio del film e con mio immenso stupore ho scoperto che era stata quell'ostetrica, e non mio padre, ad essere andata in comune a dichiarare la mia nascita. Dunque non solo aveva passato tutta la notte con me e mi aveva salvato la vita donandomi il sangue per la trasfusione: era persino andata a denunciare la mia nascita, come per certificare che ero sano e salvo. Ho trovato questo gesto magnifico e da allora ripeto incessantemente il suo nome: Yvonne André. Le devo moltissimo.