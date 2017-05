Quello che so di lei: trailer italiano, poster e foto del film con Catherine Deneuve

Il 31 maggio BIM Distribuzione porta nei cinema italiani Quello che so di lei, il nuovo film di Martin Provost con protagonista una magnifica Catherine Deneuve affiancata dal Premio César Catherine Frot (La cena dei cretini, La cuoca del presidente e Marguerite), e Olivier Gourmet, presenza costante nei lavori dei fratelli Dardenne, da Rosetta a La ragazza senza nome.

Il film è la storia dell’incontro di due donne molto diverse, la rettitudine in persona Claire (Catherine Frot), un’ostetrica di 50 anni, e lo spirito libero Béatrice, interpretata da Catherine Deneuve, l’ex amante del padre defunto di Claire.

Una riflessione sulla vita e sui sentimenti che si sviluppa nel tentativo di incontro tra due personalità opposte, ma accomunate dal bisogno di cambiare, di trovare un senso alla propria esistenza.

Dopo Séraphine e Violette, Martin Provost torna con una storia tutta al femminile sull’importanza dei legami affettivi e sulla possibilità di cambiare in ogni momento della vita.

Parlando del suo ruolo, Catherine Deneuve lo descrive come un amore a prima vista.

Ho subito amato questo personaggio non appena ho letto la sceneggiatura Béatrice è un'avventuriera gioiosa, è un personaggio da commedia che vive dei momenti drammatici. È l'immagine riflessa del film: Provost riesce a parlarci con leggerezza di cose serie, senza che prevalga mai un senso di pesantezza. La commedia interviene in ogni momento a disinnescare il dramma senza che questo avvenga a discapito dell'emozione.

Anche Catherine Frot ha trovato subito una immediata sintonia con il suo ruolo.

È un ruolo che mi ha appassionato fin dall’inizio. Sapevo che Martin Provost l'aveva scritto per me. È un autore estremamente sensibile, in grado di cogliere con esattezza la psicologia femminile e di trascriverla con precisione in immagini. Ho apprezzato molto il suo universo e il modo che aveva di parlarmi del personaggio.