Mobile Suit Gundam - Thunderbolt: trailer italiano dell'anime al cinema il 16 e 17 maggio

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Mobile Suit Gundam - Thunderbolt: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Ko Matsuo nei cinema italiani solo il 16 e 17 maggio 2017.

Per i patiti di mecha e animazione giapponese il 16 e 17 maggio imperdibile appuntamento al cinema con l'evento anime Mobile Suit Gundam: Thunderbolt - December Sky.

Era il 1980 quando la serie tv d'animazione Mobile Suit Gundam approdò sui teleschermi d'Italia spopolando e dando il via ad una saga leggendaria apprezzata per il realismo della messinscena e il particolare design dei "mecha", imponenti robot guidati da piloti umani denominati “Mobile Suit” creati per la serie tv originale da Kunio Okawara, primo artista in assoluto ad essere definito "mecha designer". Okawara ha esordito collaborando alle serie tv Gatchaman, Hurricane Polymar e Tekkaman per poi specializzarsi in serie anime con mecha come Mekander Robot, Ginguiser, Daitarn 3, Daikengo e Trider G7.

Tratto dal manga di Yasuo Ohtagaki, edito in Italia da Star Comics, Gundam affronta temi cruciali come la guerra, la politica e la morte. Ora, nell’ambito della Stagione della Anime al Cinema, arriva nelle sale italiane solo il 16 e il 17 maggio l’ultimo atteso film: Mobile Suit Gundam - Thunderbolt. December Sky. The Movie, distribuito da Nexo Digital e Dynit e ambientato durante la “guerra di un anno”, una delle più assurde e fratricide di tutta la mitica saga.

La storia si apre nel settore Thunderbolt, una zona spaziale squassata di continuo da imponenti fulmini, che poco tempo prima ospitava la colonia di Side 4, Mua. Qui è facile avanzare di grado: basta sopravvivere abbastanza a lungo alla carneficina infinita perché l’avanzamento sia assicurato. Completamente distrutta da un’azione bellica, l’area presenta ora un desolante panorama di detriti, utilizzati da uno sparuto gruppo di soldati di Zeon come nascondiglio per i loro appostamenti. I cecchini della Divisione Living Dead sono sfruttati come cavie per il nuovo Psycho Zaku, che solo un menomato privo sia di mani che di piedi può manovrare. I loro avversari sono i sopravvissuti di Side 4, appartenenti all’Esercito della Federazione Terrestre. In questo conflitto, che si è subito portato via tutti i veterani di guerra e che esige ingenti perdite a ogni scorreria, non sorprende che i combattenti si affidino alla musica per trovare conforto: jazz per il pilota Io Fleming, cui verrà affidato un Gundam sperimentale, scelte ancora più retrò per il più forte dei suoi avversari della Divisione Living Dead, Daryl Lorenz.

La saga d’animazione di Gundam è in assoluto la serie più longeva (la gestazione della prima serie risale al 1978) e famosa in Giappone e nel mondo. In Giappone è talmente popolare che a Tokyo è stata eretta una statua a grandezza naturale per commemorare la leggenda.

ELENCO SALE