La notte non fa più paura: trailer e poster del film di Marco Cassini

Di Pietro Ferraro sabato 20 maggio 2017

La notte non fa più paura: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Marco Cassini.

Il sisma che che ha colpito l'Emila Romagna nel 2012 narrato in La notte non fa più paura, opera prima del regista abruzzese Marco Cassini.

Il terremoto "viene messo in scena" da un gruppo di giovani professionisti, che attraverso il linguaggio cinematografico scelgono di raccontare una storia capace di racchiudere allo stesso tempo amore, amicizia, tragedia e speranza.

"La notte non fa più paura", spesso definito "il film della gente" è stato realizzato grazie al contributo di molti che hanno scelto di credere fin da subito in questo progetto. Hanno preso parte alla sua realizzazione numerosi ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia.





Il terremoto d’Emilia è stato in particolare il terremoto delle fabbriche; i morti sono stati soprattutto gli operai. Persone venute dal sud, dall’estero o dalla stessa provincia. Venute per lavorare. Persone seppellite vive dalle macerie di capannoni, industrie, fabbriche. Loro, nel terremoto d’Emilia, hanno pagato il prezzo più alto. La vita già precaria, frustrante e faticosa di quattro ragazzi e di una generazione distrutta da un terremoto. Il terremoto è dentro le loro vite, da prima, e le distrugge dopo. Siamo terremotati da sempre, sradicati e costretti ad emigrare. Il film è una riflessione, anche esistenziale, oltre che essere il racconto di una scossa atroce: uno spiraglio di luce, quindi, una possibilità. E’ un racconto dal cuore umanissimo, non provocatorio, accusatorio e rabbioso, ma intimo, empatico e lucido, senza patetismi.

Il sisma è qualcosa che noi abruzzesi conosciamo bene. Tanta è stata la sofferenza, e ancora adesso, così come in Emilia, è ancora una ferita apertissima. Realizzare un film con un'etica importante, con personaggi veri e mai scontati, rappresentare la vita di noi tutti di fronte a queste tragedie, mi sembrava il modo migliore per regalare qualcosa a tutte le vittime del terremoto: la memoria. Perché ricordare è importante. L'ho fatto in punta di piedi. Avvicinandomi al Comitato Emilia Vite Scosse e ascoltando il grande dolore dei familiari delle vittime. Il film nonostante la tematica, sa però anche essere positivo e ci fa sperare in un futuro migliore. Marco Cassini

Il film è interpretato da Stefano Muroni, Walter Cordopatri, Giorgio Colangeli, Valeria Romanelli, Silvana Spina, Ivan Alovisio, Piero Cardano, Rosario Petìx, Carlotta Benini, Jacopo Berini e Valentina Imperatori.

"La notte non fa più paura" andrà in onda sabato 20 maggio su Sky Cinema Uno mentre per l'uscita nelle sale vi segnaliamo la pagina ufficiale Facebook del film.