Box Office Italia 19 maggio, Alien: Covenant sempre primo

Di Federico Boni sabato 20 maggio 2017

Alien: Covenant fa meglio di King Arthur al debutto tricolore.

Altri 107.466 euro in tasca e primato confermato per Alien: Covenant, da quasi 10 giorni in testa al botteghino ma ancora non arrivato ai 2 milioni totali. Segno della povertà che si sta attualmente vivendo al cinema. Seconda piazza con 90.660 euro per Get Out - Scappa, seguito dai 79.188 euro di King Arthur e dai 39.221 euro di Famiglia all'Improvviso.

5° posizione con 37.663 euro per The Dinner, seguito dai 36.463 euro di Guardiani della Galassia 2 e dai 33.688 euro di Tutto quello che Vuoi. Solo ottavo I Peggiori, disastroso anche ieri con 20.844 euro, seguito dai 14.666 euro di Gold e dai 14.201 euro di Baby Boss.



Box Office 19 maggio



ALIEN: COVENANT € 107.466 - 15.236 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 90.660 - 13.367 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 79.188 - 12.118 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE€ 39.221 - 6.255 spettatori



THE DINNER € 37.663 - 6.197 spettatori



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 36.463 - 5.668 spettatori



TUTTO QUELLO CHE VUOI € 33.688 - 5.772 spettatori



I PEGGIORI € 20.844 - 3.532 spettatori



GOLD - LA GRANDE TRUFFA € 14.666 - 2.394 spettatori



BABY BOSS € 14.201 - 2.514 spettatori





Box Office Italia Alien: Covenant batte Get Out - parte lento I Peggiori

Incassi ridotti al lumicino, nell'ultima settimana, con Alien: Coventant che ha mantenuto la vetta anche ieri. 78.157 euro per il titolo Fox, che ha così battuto all'esordio Get Out, horror Universal partito con 65.750 euro in 24 ore. Bronzo con 54.993 euro per King Arthur, seguito dai 24.058 euro di The Dinner e dai 23.016 euro di Guardiani della Galassia 2.

Sesta piazza con 22.510 euro per Famiglia all'improvviso, seguito dai 20.424 euro di Tutto quello che Vuoi e dai 17.018 euro de I Peggiori, partito tutt'altro che bene (media per sala di 72 euro). Chiusura con gli 8.769 euro di Gold e i 6.723 euro di Baby Boss.



Box Office 18 maggio



ALIEN: COVENANT € 78.157 - 11.752 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 65.750 - 10.014 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 54.993 - 8.765 spettatori



THE DINNER € 24.058 - 4.083 spettatori



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 23.016 - 3.778 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 22.510 - 4.045 spettatori



TUTTO QUELLO CHE VUOI € 20.424 - 3.840 spettatori



I PEGGIORI € 17.018 - 2.699 spettatori



GOLD - LA GRANDE TRUFFA € 8.769 - 1.509 spettatori



BABY BOSS € 6.723 - 1.227 spettatori





Box Office Usa, Guardiani della Galassia 2 sempre primo - disastro King Arthur King Arthur diventerà uno dei più clamorosi flop del 2017. 480 copie tra le mani e un primato conquistato. Alien: Covenant ha fatto suo il botteghino italiano, incassando 1.135.379 euro in 4 giorni con 151.841 spettatori paganti. Netto il calo rispetto a Prometheus, nel 2012 partito con 1.966.000 euro. Il titolo di Ridley Scott ha comunque sconfitto King Arthur, uscito un giorno prima e con più sale a disposizione (518). Solo 858.609 euro e 169.481 ticket staccati per la pellicola Warner, disastrosa in America e tutt'altro che esaltante anche in Italia.

Calo importante e 3° piazza per Guardiani della Galassia 2, arrivato ai 6.673.963 euro totali, con Famiglia all'Improvviso incredibilmente sopra i 6 milioni totali. Un vero e proprio boom per il titolo Lucky Red, impronosticabile fino ad un mese fa. Esordio da 249.009 euro per Tutto quello che Vuoi, seguito dai 6.422.658 euro di Baby Boss e dagli 808.932 euro di Gold. A quota 2 milioni troviamo La Tenerezza, con Song to Song di Terrence Malick che ha incassato 175.181 euro in 5 giorni di programmazione. Media disastrosa di 558 euro a sala. Ai 2 milioni è arrivato The Circle, mentre Richard: Missione Africa ha esordito con 143.593 euro in 5 giorni e Qualcosa di Troppo con 107.370 euro in 4 giorni.

Weekend variegato anche il prossimo grazie alle uscite di Orecchie, I Peggiori, Sette minuti dopo la Mezzanotte, Scappa - Get Out, icilian Ghost Story, The Dinner, Alcolista, My Italy, La notte che mia madre ammazzò mio padre e Fortunata di Sergio Castellitto, in sala sabato.