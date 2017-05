Box Office Italia, Alien: Covenant batte King Arthur

Di Federico Boni lunedì 15 maggio 2017

Alien: Covenant fa meglio di King Arthur al debutto tricolore.

Box Office Usa, Guardiani della Galassia 2 sempre primo - disastro King Arthur King Arthur diventerà uno dei più clamorosi flop del 2017. 480 copie tra le mani e un primato conquistato. Alien: Covenant ha fatto suo il botteghino italiano, incassando 1.135.379 euro in 4 giorni con 151.841 spettatori paganti. Netto il calo rispetto a Prometheus, nel 2012 partito con 1.966.000 euro. Il titolo di Ridley Scott ha comunque sconfitto King Arthur, uscito un giorno prima e con più sale a disposizione (518). Solo 858.609 euro e 169.481 ticket staccati per la pellicola Warner, disastrosa in America e tutt'altro che esaltante anche in Italia.

Calo importante e 3° piazza per Guardiani della Galassia 2, arrivato ai 6.673.963 euro totali, con Famiglia all'Improvviso incredibilmente sopra i 6 milioni totali. Un vero e proprio boom per il titolo Lucky Red, impronosticabile fino ad un mese fa. Esordio da 249.009 euro per Tutto quello che Vuoi, seguito dai 6.422.658 euro di Baby Boss e dagli 808.932 euro di Gold. A quota 2 milioni troviamo La Tenerezza, con Song to Song di Terrence Malick che ha incassato 175.181 euro in 5 giorni di programmazione. Media disastrosa di 558 euro a sala. Ai 2 milioni è arrivato The Circle, mentre Richard: Missione Africa ha esordito con 143.593 euro in 5 giorni e Qualcosa di Troppo con 107.370 euro in 4 giorni.

Weekend variegato anche il prossimo grazie alle uscite di Orecchie, I Peggiori, Sette minuti dopo la Mezzanotte, Scappa - Get Out, icilian Ghost Story, The Dinner, Alcolista, My Italy, La notte che mia madre ammazzò mio padre e Fortunata di Sergio Castellitto, in sala sabato.