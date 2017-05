Guardiani della Galassia 2: le figures Funko Pop con Groot adolescente

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Funko annuncia una nuova figure del Groot adolescente visto nelle scene dopo i titoli coda di "Guardiani della Galassia Vol. 2".

Funko ha annunciato una nuova figure in vinile della fumettosa serie POP! dedicata ai Guardiani della Galassia Vol. 2 e si tratta di due versioni del Groot adolescente e "musone" visto alla fine dello spassoso sequel Marvel.

Guardiani della Galassia Vol. 2: nuova action figure Hot Toys di 'Baby Groot' a grandezza naturale L'adorabile Baby Groot in una nuova action-doll "life-size" by Hot Toys ispirata a Guardiani della galassia 2.

Il Groot adolescente fa la sua prima apparizione in una delle cinque scene dopo i titoli di coda del film e lo vediamo "inalberarsi" con Peter Quill, che è frustrato dal suo comportamento scostante.

Secondo la tabella di marcia del'UCM questo Groot adolescente potrebbe apparire in Avengers: Infinity War e si potrebbe sviluppare un bel rapporto padre / figlio accennato nella scena in cui Baby Groot seduto in grembo a Peter ascolta il brano "Father and Son" di Cat Stevens, anche se in realtà Chris Pratt ha più l'aspetto e il piglio di un fratello maggiore.

La nuova figure di Groot, che trovate nella gallery che apre l'articolo insieme a tutta la linea dedicata al film, è attualmente disponibile in una singola versione "senza ciuffo" in preordine esclusivamente su Amazon.