Capitan Mutanda: la colonna sonora del film d'animazione Dreamworks

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Il 1° novembre debutta nei cinema italiani "Capitan Mutanda" e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del nuovo film d'animazione Dreamworks.

Weird "Al" Yankovic ha composto la canzone principale per la colonna sonora della nuova commedia d'animazione con supereroi Capitan Mutanda. Il film, basato sulla serie di best-seller per bambini di Dav Pilkey, debutterà nei cinema americani il prossimo 2 giugno mentre per l'uscita italiana dovremo attendere fino al 1° novembre. Per ingannare l'attesa DreamWorks ha condiviso il video musicale ufficiale della canzone di "Weird Al" Yankovic che sembra davvero la scelta più azzeccata.

Il testo di "Capitano Underpants Theme Song" menziona dettagli chiave del film inclusi che gli studenti hanno bisogno solo di schioccare le dita per ipnotizzare il loro preside trasformandolo nel suo alter ego, Capitan Mutanda. Yankovic nel testo del brano descrive lo strambo supereroe con diversi spassosi epiteti tra cui lo "strambo tipo calvo in biancheria intima" e confeziona una canzone di due minuti e mezzo accattivante e perfetta per il tono fumettoso e parodistico del film.

La colonna sonora originale del film di Capitan Mutanda contiene anche canzoni di Andy Grammer, Nathan Willet dei Cold War Kids, Adam Lambert che ha fornito un suo brano originale ed esclusivo dal titolo "Think", Lil Yachty e Theodore Shapiro. Le canzoni di Al Yankovic e Grammer sono state scritte appositamente per il film e Adam Anders ha collaborato con Theodore Shapiro (Ghostbusters, Il diavolo veste Prada, Zoolander 2) per comporre la parte strumentale della colonna sonora. Anders ha inoltre lavorato come produttore esecutivo del film e produttore dell'album della colonna sonora.

Al Yankovic ha avuto una carriera veramente notevole nell'ambito delle parodie musicali, tra i suoi lavori ricordiamo il classico rock "Lola" dei Kinks trasformata in una canzone sullo Yoda di Star Wars. Yankovic ha avuto il suo momento d'oro negli anni '80 e in quel periodo si è cimentato anche in veste di attore con ruoli in Una pallottola spuntata e nel cult UHF - I vidioti. L'ultimo album di Yankovic, "Mandatory Fun", è uscito nel 2014 e ha debuttato al primo posto nelle classifiche di Billboard stabilendo un record per il cantante dopo una carriera di oltre 30 anni.

La colonna sonora di Capitan Mutanda sarà diponibile per il download da Virgin Records il prossimo 2 giugno in concomitanza con l'uscita del film negli States.

TRACK LISTINGS

1. Captain Underpants Theme Song - "Weird Al" Yankovic

2. A Friend Like You - Andy Grammar

3. Saturday (Cast Version) - Kevin Hart & Thoma

s Middleditch

4. Think - Adam Lambert

5. 1812 Ofarture - The Students Of Jerome Horwitz Elementary School

6. Hallelujah - Kevin Hart, Thomas Middleditch & Ed Helms

7. Oh Yeah - Lil Yachty

8. Saturday - Nathan Willett of Cold War Kids

9. Comic Book Opening - Theodore Shapiro

10. Saving the Day - Theodore Shapiro

11. The Prank For Good - Theodore Shapiro