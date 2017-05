Powers Boothe, è morto l'attore di Sin City e The Avengers - il ricordo di Blogo

Di Federico Boni lunedì 15 maggio 2017

Il Senatore Roark di Sin City è morto.

Si è spento all'età di 68 anni Powers Boothe, attore statunitense che i più ricorderanno per aver indossato gli abiti del senatore Rourke in Sin City e in Sin City - Una donna per cui uccidere, diretti da Robert Rodriguez. Ad annunciarne il decesso, su Twitter, l'attore Beau Bridges, suo grande amico.

«È con grande tristezza che comunico la scomparsa del mio amico Powers Boothe. Un amico caro, un grande attore, un padre e un marito devoto».

40 anni fa l'esordio al cinema con Goodbye amore mio!, per un caratterista che si è poi fatto vedere in film come Cruising di William Friedkin, I guerrieri della palude silenziosa di Walter Hill, Alba rossa di John Milius, Tombstone di George Pan Cosmatos, Gli intrighi del potere - Nixon e U Turn di Oliver Stone e Frailty - Nessuno è al sicuro di Bill Paxton. Voce profonda, mascella di ferro e volto allungato, Boothe è stato molto spesso associato a personaggi forti, tra militari, agenti governativi o clericali, incrociando il mondo Marvel con The Avengers di Joss Whedon e Agents of S.H.I.E.L.D. in tv.

Sempre sul piccolo schermo si è fatto vedere in due stagioni di Nashville e in 24, vincendo un Emmy nel 1980 come miglior attore per la sua performance nel film TV La tragedia della Guyana.



