Leatherface, il prequel di Non aprite quella porta uscirà ad ottobre

Di Federico Boni lunedì 15 maggio 2017

Leatherface ha finalmente trovato una data d'uscita.

Leatherface: prima foto ufficiale del nuovo prequel I registi dello scioccante "À l'intérieur" al timone di una nuova storia di origine del serial-killer Leatherface. Leatherface, ottavo capitolo del mitologico franchise nato nel 1974 con Non aprite quella porta, ha trovato un 'mese' d'uscita. Ad annunciarlo su Twitter Christa Campbell, produttrice della pellicola. Ottobre, mese delle streghe di Halloween e da sempre prediletto dalla distribuzione horror a stelle e strisce. Non a caso usciranno anche Half to Death della Universal, il 13 del mese, e Saw: Legacy della Lionsgate, il 24.

Alexandre Bustillo e Julien Maury, visti all'opera con l'horror À l'intérieur, si sono occupati di riportare in vita Faccia di Cuoio, con un vero e proprio prequel del capolavoro di Tobe Hooper. Girato due anni fa, Leatherface potrà ora finalmente sbarcare in sala.

Protagonisti 4 criminali evasi da un ospedale psichiatrico e un'infermiera, presa da loro in ostaggio. Tra i 4 pazzi, ovviamente, spicca un giovane Leatherface. Nel cast Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike e Finn Jones, nelle ultime settimane Iron Fist Marvel su Netflix.

Dopo Non aprite quella porta, la saga è proseguita con tre sequel, un remake, un prequel ed un fim in 3D:

Non aprite quella porta - di Tobe Hooper

Non aprite quella porta - Parte 2 - di Tobe Hooper

Non aprite quella porta - Parte 3 - di Jeff Burr

Non aprite quella porta IV - di Kim Henkel

Non aprite quella porta - di Marcus Nispel

Non aprite quella porta: L'inizio - di Jonathan Liebesman

Non aprite quella porta 3D - di John Luessenhop