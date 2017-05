5-25-77: trailer del fan film per il 40° anniversario di Star Wars

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

5-25-77: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul fan film di Patrick Read Johnson nei cinema americani dal 25 maggio 2017.

Si è parlato di 5-25-77 per quasi un decennio. Dopo aver iniziato la produzione nel 2004, il film ha debuttato in un festival statunitense nel lontano 2008 con il titolo '77 e che ora tornerà nelle sale americana in una data che i fan di Star Wars riconosceranno come il giorno esatto in cui George Lucas ci ha portati nell'iconica "galassia lontana lontana".

Da allora il film di Patrick Read Johnson è stato rimaneggiato e rimontato diverse volte e ci sono stati un paio di annunci nel corso degli anni che anticipavano un arrivo nelle sale mai avvenuto. Fortunatamente sembra che il 2017 sarà finalmente l'anno in cui 5-25-77 farà il debutto sul grande schermo, proprio in tempo per il 40° anniversario dello Star Wars originale. In occasione dell'uscita del film è disponibile online un nuovo trailer che vi proponiamo con una nuova locandina.

Il film è una lettera d'amore di un fanboy al più grande franchise della storia del cinema. Prodotto da Gary Kurtz e da Fred Roos, 5-25-77 (data di uscita dello Star Wars originale) racconta la vera storia di un filmmaker ossessionato dalla fantascienza che vive in un piccola città e cresce realizzando imitazioni tarocche in 8 mm dei suoi film preferiti, finché un giorno sua madre, disperata e per aiutarlo a sfuggire al destino di una vita in quella cittadina, fa una telefonata all'editore di ela rivista "American Cinematographer Magazine" che ha come risultato un viaggio in stile "Il Mago di Oz" che trasporta il nostro eroe a Hollywood...dove diventa la prima persona che non ha lavorato su Star Wars a vedere Star Wars. Il film racconta anche il suo ritorno nella sua piccola città di origine...e di una notte alla "American Graffiti" in cui dovrà scegliere se perseguire i suoi sogni o restare intrappolato nel mondo familiare della sua infanzia.