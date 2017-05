Once Upon a Time in Venice: trailer e poster del film con Bruce Willis e Jason Momoa

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Once Upon a Time in Venice: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulll'action-comedy con Bruce Willis e Jason Momoa.

Sembra che Bruce Willis stia seguendo le orme dei colleghi John Cusack e Nicolas Cage interpretando film poco rilevanti e confezionati ad hoc per un'indolore fruizione direct-to-video o un veloce passaggio televisivo. Avete presente The Prince - Tempo di uccidere, Vice, Extraction, Resa dei conti - Precious Cargo e I predoni? Si tratta di tutti film di Bruce Willis usciti negli ultimi anni e passati inosservati, e ora un altro film dello stesso tenore è all'orizzonte per l'attore.

Once Upon a Time in Venice segue Bruce Willis nei panni di un investigatore privato di Los Angeles che viene messo in mezzo da alcune tizi poco raccomandabili che gli hanno rubato il cane. Attenzione però perché il film non fa il verso al cult John Wick, ma strizza l'occhio più allo stile di registi come Shane Black e Quentin Tarantino, insomma stiamo parlando di una black comedy tipo Nice Guys o Il grande Lebowski.

Bruce Willis è affiancato dal lanciatissimo Jason Momoa primo Aquaman cinematografico nei panni di uno spacciatore, il veterano John Goodman visto di recente in Kong: Skull Island e Boston: Caccia all'uomo, il Thomas Middleditch della serie tv Silicon Valley e la sempre fascinosa Famke Janssen. Il film è scritto e diretto da Mark e Robb Cullen già sceneggiatori del Cop Out - Poliziotti fuori di Kevin Smith che vedeva protagonista proprio Bruce Willis.





Steve Ford (Bruce Willis) è un investigatore privato di Los Angeles, i cui mondi professionale e personale si scontrano dopo che il suo amato cane Buddy viene rubato da una nota gang. Una serie di circostanze pazzesche lo portano a fare un'offerta alla banda, mentre viene braccato da due vendicativi fratelli samoani, dagli scagnozzi di uno strozzino e da altri personaggi ambigui. Dicono che il cane è il migliore amico dell'uomo e Steve mostra quanto lontano un uomo è disposto ad arrivare per riaverlo con lui.

Once Upon a Time in Venice debutta negli States, direttamente in DVD e Blu-ray, il 16 giugno.