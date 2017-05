Woodshock: trailer e poster del film con Kirsten Dunst

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Woodshock: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Kirsten Dunst nei cinema americani dal 15 settembre 2017.

A24 ha reso disponibili trailer e poster di Woodshock, un piccolo film inquietante e piuttosto intrigante con protagonista Kirsten Dust. L'attrice è nota ai più per i ruoli della vampira Claudia in Intervista col vampiro e Mary Jane Watson la fidanzata dell'Uomo Ragno nella trilogia Spider-Man di Sam Raimi, ma la Dunst ha avuto una carriera ricca e variegata recitando in film d'autore e indipendenti come Melancholia, On the Road e Il giardino delle vergini suicide; più recentemente l'abbiamo vista nella seconda stagione della serie tv Fargo e prossimamente nel dramma L'inganno al fianco di Colin Farrell e Nicole Kidman.

Scritto e diretto dalle stiliste di moda Kate e Laura Mulleavy (fondatrici dell'etichetta Rodarte), Woodshock segue Theresa, una giovane donna tormentata che sprofonda in uno stato depressivo a seguito di una profonda perdita, lacerata tra il suo stato emotivo instabile e gli effetti di realtà alterata causati da una potente droga cannabinoide.

Il cast è completato da Pilou Asbæk, Joe Cole, Lorelei Linklater, Jack Kilmer

Woodshock è un'esplorazione ipnotica dell'isolamento, della paranoia e del dolore che esiste in un mondo onirico tutto suo. Immersivo, imprevedibile e sublime, Woodshock trascende il genere per diventare un'esperienza cinematografica singolarmente emozionante che segna l'arrivo delle sorelle Mulleavy come una nuova importante voce in ambito cinematografico.