The Limehouse Golem: trailer e poster del thriller gotico con Bill Nighy

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

The Limehouse Golem: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Juan Carlos Medina nei cinema inglesi dal 1° settembre 2017.

Un assassino si aggira nei vicoli di una cupa Londra del 1880. Non tutti i residenti del Distretto di Limehouse credono che l'assassino sia umano, ma invece credono sia un Golem, un mostro della mitologia giudaica realizzato in argilla e portato in vita attraverso un rituale. Scoprire se il mostro sia umano o meno sarà compito dell'ispettore John Kildare (Bill Nighy) protagonista di questo thriller gotico dall'ambientazione "vittoriana" diretto dal regista Juan Carlos Medina.

Basato sul romanzo di Peter Ackroyd, The Limehouse Golem è un intrigante mistery-horror che arriva dalla sceneggiatrice Jane Goldman, che ha scritto alcuni adattamenti davvero notevoli come The Woman in Black con Daniel Radcliffe, ha trasformato Stardust di Neil Gaiman in un bel film fantasy e ha scritto Kick-Ass, X-Men: L'inizio ed entrambi gli action Kingsman tutti diretti da Matthew Vaughn.

The Limehouse Golem è interpretato anche da Olivia Cooke (Player One), Eddie Marsan (La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky) e Douglas Booth (Noah).





Ambientato tra le stravaganti e squallide strade di una Londra vittoriana del 1880, la nostra storia inizia nella sala barocca e grandiosa di un teatro dove l'artista più famoso del capitale Dan Leno (Douglas Booth) si esibisce sul palco. Il capriccioso attore drammatico esegue un monologo, informando il suo pubblico del destino spaventoso di una giovane donna che una volta aveva calcato quello stesso palcoscenico, la sua cara amica Elizabeth Cree (Olivia Cooke); la seducente cantante sta aspettando la sua esecuzione per impiccagione accusata di aver ucciso il marito John Cree (Sam Reid). La morte di Lizzie sembra inevitabile, fino a quando l'ispettore John Kildare (Bill Nighy) non viene assegnato al caso del Golem di Limehouse, un serial killer freddo e calcolatore, che uccide vittime innocenti non collegate tra loro, lasciandosi dietro corpi appena identificabili e il suo marchio distintivo, una "M". Tutto non è ciò che sembra, ognuno è un sospetto e ognuno ha un segreto.

The Limehouse Golem debutta nei cinema inglesi il 1° settembre 2017.