Transformers: svelato logo ufficiale dello spin-off di Bumblebee

Di Pietro Ferraro lunedì 15 maggio 2017

Una nuova domanda di registrazione di marchio da parte di Hasbro rivela il logo ufficiale dello spin-off Bumblebee.

Una nuova domanda di marchio da parte di Hasbro ha rivelato il primo logo ufficiale dello spin-off di Bumblebee, che continuerà ed amplierà il franchise dei Transformers. Il logo è stato approvato questo fine settimana, e probabilmente si tratta solo di una prima versione di questo logo, in quanto non presenta ancora schemi di colore. Questo logo è descritto nella richiesta come un "disegno stilizzato di un'ape" che verrà utilizzato per action figures giocattolo, veicoli giocattolo e robot giocattolo convertibili.

Il sito TFW 2005 ha presentato il logo durante il fine settimana, anche se non è chiaro quando potremo vedere questo logo nella sua forma ufficiale. Anche se non sono stati annunciati membri del cast, Travis Knight, che ha debuttato alla regia con Kubo e la spada magica l'anno scorso, ha firmato per dirigere questa avventura di Bumblebee, da una sceneggiatura di Christina Hodson (Gotham City Sirens). Michael Bay, che sarà produttore di tutti questi spin-off, ha recentemente confermato che questo film di Bumblebee sarà un prequel, mentre precedenti rumor affermano che le riprese inizieranno questo luglio, anche se tale programma di produzione non è ancora stato confermato.

Abbiamo anche recentemente appreso che questa spin-off di Bumblebee rappresenterà solo la punta dell'iceberg del franchise Transformers. Il produttore Michael Bay ha rivelato durante un'intervista che ci sono un enormità di film dei Transformers che sono già stati scritti. Tutti questi progetti arrivano dal team di scrittori assemblato per lavorare sul franchise Transformers che comprende gli sceneggiatori Robert Kirkman (The Walking Dead), Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man), Zak Penn (Pacific Rim 2), Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2), Andrew Barrer e Gabriel Ferrari (Ant-Man), Lindsey Beer (Barbie), Ken Nolan (Black Hawk Down) e Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider). Pare che il team di autori stia pescando a piene mani dall'intera mitologia dei Transformers tra cui la serie animata originale e i fumetti.

Precedenti rumor riportavano che questo spin-off di Bumblebee sarà una storia di origine a basso budget, che forse spiegherà come l'amato robot ha perso la sua capacità di parlare, anche se ciò non è ancora stato confermato. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora pubblicato e dato che nessun personaggio è stato lanciato, è difficile determinare i contenuti della storia.

Akiva Goldsman, che ha supervisionato il team degli scrittori cha ha lavorato al franchise, ha citato in un'intervista un possibile film tratto da Beast Wars ("Biocombat" nella versione italiana), ma non è mai stato confermato se fosse uno dei 14 progetti frutto del lavoro del team. La serie tv d'animazione in computer grafica Beast Wars: Transformers rimasta in onda per tre stagioni tra il 1996 e il 1999, era incentrata su due fazioni di Transformers conosciute come Maximal e Predacon che scatenano una guerra totale per l'Energon. Un'altra voce non confermata ha affermato che un altro progetto sarà una storia d'origine ambientata su Cybertron, il pianeta di Autobot e Decepticon. Lo spin-off di Bumblebee è previsto nei cinema per l'estate 2018.