Film 2018-2019: Blake Lively per Bruised - Claire Foy sarà Lisbeth Salander?

Di Federico Boni lunedì 15 maggio 2017

Noomi Rapace nel thriller Close e Blake Lively nell'action Bruised.

- Bruised: Blake Lively sarà diretta da Nick Cassavetes in Bruised, action scritto da Michelle Rosenfarb. La Lively andrà ad indossare gli abiti di una madre single che porta avanti due lavori per mantenere il proprio figlio, con il padre del piccolo, ex combattente MMA, desideroso di uscire dal carcere.

- Close: ancora un thriller per Noomi Rapace, pronta ad interpretare un'esperta di terrorismo nonché guardia del corpo che accetta quello che sembrerebbe un lavoro semplicissimo: proteggere un ricchissimo erede adolescente. Tutto si complica quando i due andranno incontro ad un tentativo di sequestro. Close il titolo della pellicola, diretta e sceneggiata da Vicky Jewson.

- Millennium - da Regina Elisabetta II per Netflix (The Crown) a Lisbeth Salander per il nuovo capitolo della saga Millennium targato Fede Alvarez. Claire Foy sarebbe la favorita per l'ambito ruolo insieme a Felicity Jones, per un'eventuale trasformazione che farebbe sicuramente clamore. Fondamentale sarà capire i tempi produttivi della pellicola, visto e considerato che la Foy affiancherà anche Ryan Gosling nell'atteso biopic di Neil Armstrong diretto da Damien Chazelle. Il nuovo progetto cinematografico del franchise Millennium si baserà sul quarto libro della serie, Quello che non uccide, scritto da David Lagercrantz e pubblicato nel 2015.