Intrigo, Ben Kingsley per la trilogia adattata da Daniel Alfredson

Di Federico Boni lunedì 15 maggio 2017

Hakan Nesser, i suoi polizieschi diventano cinema con Ben Kingsley.

Daniel Alfredson, regista de La ragazza che giocava con il fuoco e de La regina dei castelli di carta, 2° e 3° capitolo della saga cinematografica Millennium con Noomi Rapace protagonista, dirigerà l'addamento di un'altra trilogia editoriale di casa. Intrigo, scritta da Hakan Nesser, 67enne scrittore di romanzi polizieschi che hanno venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo.

Ebbene Ben Kingsley sarà il protagonista della trilogia, che andrà a prendere a piene mani dai romanzi Death of an Author, Dear Agnes e Samaria, in Italia ancora inediti. Ambientati in un non specificato Paese del Nord Europa, i tre romanzi affronteranno temi cari all'autore come la vendetta e la consapevolezza, la fuga e il mistero, con alcuni segreti da fae venire a galla. Tutti e tre i film verranno girati in lingua inglese, con la realizzazione della prima pellicola che partirà entro questa settimana tra Serbia, Slovenia, Croazia e Belgio. A seguire verranno immediatamente girati anche gli altri due progetti, con Death of an Author, primo capitolo, in sala nel 2018.

Enderby Entertainment co-produrrà la trilogia assieme alla tedesca The Amazing Film Company ed Umedia.

