Fahrenheit 11/9, Michael Moore porta al cinema un doc su Donald Trump

Di Federico Boni mercoledì 17 maggio 2017

Nuovo doc politico per Michael Moore, questa volta tutto centrato su Donald Trump. Fahrenheit 11/9.

13 anni dopo aver vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes e incassato 222 milioni di dollari nel mondo, diventando il documentario col maggior incasso nella storia, Fahrenheit 9/11 di Michael Moore andrà incontro ad una sorta di sequel. Fahrenheit 11/9, in riferimento al giorno, erano le 2:29 del mattino del 9 novembre, in cui Donald Trump è stato dichiarato Presidente degli Stati Uniti d'America. Pochi mesi prima, come dimenticarlo, Moore fu uno dei pochi, se non l'unico, a prevedere l'elezione presidenziale del tycoon, immaginando suoi gli stati del Michigan, del Wisconsin e della Pennsylvania. Trump ha fatto sua la presidenza grazie a soli 77.000 voti combinati da questi tre stati.

Fahrenheit 11/9 sarà realizzato con il solito mix di oltraggio e humour che ha reso Moore il più famoso documentarista del mondo. Per riuscire nell'impresa, Moore ha ritrovato l'acclamata squadra di Fahrenheit 9/11, ovvero i registi / produttori Oscar O'Hara, Tia Lessin e Carl Deal. I fratelli Weinstein, che portarono Fahrenheit 9/11 in tutto il mondo, torneranno ad occuparsi della distribuzione.

'Non importa cosa sia stato rivelato, perché lui rimane in piedi. I fatti, la realtà e l'intelligenza non possono sconfiggerlo. Anche quando si fa del male da solo si risveglia la mattina seguente e continua a twittare. Tutto finirà con questo film'.

Queste le prime parole di Moore sul progetto, con i Weinstein che hanno annunciato uno dei 'piani di distribuzione più innovativi di sempre'. Staremo a vedere.

Fonte: Comingsoon.net