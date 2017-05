Star Wars 8 svelerà una scioccante verità?

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

Un opuscolo ufficiale giapponese di "Star Wars 8" afferma che il film contiene uno dei più grandi colpi di scena della stroia del franchise.

Una "verità sconvolgente" sarà portata alla luce in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, questo è almeno quello che afferma una nuovo aggiornamento che parla di un colpo di scena che metterà in ombra misteri in attesa di soluzione come chi sono i genitori di Rey e chi è in realtà Snoke.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - video con Rian Johnson e John Williams per lo 'Star Wars Day' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Non è raro che materiali promozionali dei film si lancino in affermazioni coraggiose, ma un recente opuscolo promozionale di Star Wars: Gli ultimi Jedi va ben oltre l'audace. Se si prendono per buone questa nuove informazioni, Star Wars: The Last Jedi sta per svelare la "verità più sconvolgente nella storia di Star Wars".

La notizia arriva dal sito Star Wars News Net che recentemente ha avuto per le mani un opuscolo promozionale giapponese per Star Wars 8 e anche se era in giapponese sono stati in grado di tradurlo, anche se non siamo in grado di stabilire il livello di affidabilità della traduzione.

La verità più sconvolgente nella storia di Star Wars sarà presto rivelata! La storia di una nuova generazione di battaglie tra luce e oscurità, virtù e malvagità è iniziata con la morte di Han Solo. In una galassia in cui il Primo ordine e la Resistenza si stanno combattendo in una guerra, la Forza si risveglierà nell'eroina Rey. Che cosa accadrà alla galassia quando Rey e l'ultimo cavaliere Jedi, Luke Skywalker s'incontrano? Kylo Ren ha ceduto al Lato oscuro della Forza e ha ucciso suo padre, Han Solo. Come successore di suo nonno, Darth Vader, e forzato alleato del Primo ordine, dove lo porterà la sua ambizione? Inoltre, la madre di Kylo Ren e leader della Resistenza Leia, Poe, Finn e BB-8, inizieranno una nuova missione! La storia è finalmente iniziata e porterà ad un misterioso momento clou! 15 dicembre. Siate pronti per la sorprendente verità che supera ogni storia precedente!

Consueta strategia di marketing condita da un eccesso di entusiasmo o Star Wars: Episodio VIII rivelerà davvero una verità tanto sconvolgente da mettere in ombra momenti clou come la rivelazione di Darth Vader in L'impero colpisce ancora?