The Flash, Sam Raimi, Matthew Vaughn e Robert Zemeckis per la regia

Di Federico Boni mercoledì 17 maggio 2017

Tripletta di assi in cabina di regia per The Flash della Dc/Warner.

Flash, anche Rick Famuyiwa abbandona la regia Secondo abbandono alla regia per Flash della Warner. Prosegue senza soste il 'casting' Dc Comics per la regia di The Flash. Dopo aver perso Seth Grahame-Smith e Rick Famuyiwa, la Warner non può permettersi un altro stop, con la shortlist attuale ricca di nomi molto interessanti.

A detta dell'Hollywood Reporter, infatti, lo studios avrebbe tre registi sul piatto; il premio Oscar Robert Zemeckis, che prenderebbe parte al suo primo cinecomics; Sam Raimi, che ha già diretto i primi tre Spider-Man della Sony; e Matthew Vaughn, già padre di Kick-Ass e di Kingsman. Secondo quanto riportato da Deadline proprio il regista di Forrest Gump sarebbe il favorito, se non fosse che Zemeckis debba girare un film con Steve Carell da qui a breve. Potrebbero quindi sorgere problemi di conflittualità.

Protagonisti del live-action Ezra Miller, Kiersey Clemons e Billy Crudup, con Joby Harold, penna di King Arthur, attualmente al lavoro sulla vecchia sceneggiatura.

