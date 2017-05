X23 di Logan potrebbe tornare in un film dei mutanti Fox

Di Federico Boni mercoledì 17 maggio 2017

Da Logan agli X-Men. C'è un futuro mutante per l'X23 di Dafne Keen.

Berlino 2017: Logan - The Wolverine: recensione in anteprima del film di James Mangold Hugh Jackman è Wolverine per l'ultima volta. Leggete la nostra recensione di Logan Incassati 606,853,887 dollari in tutto il mondo, lo straordinario Logan di James Mangold tornerà a breve nelle sale d'America con una versione noir, in bianco e nero, che sarà poi inclusa nella versione home-video. Per l'occasione Hugh Jackman, il produttore Hutch Parker e lo stesso Mangold hanno partecipato ad un Q & A con i fan, rivelando novità sul futuro dei personaggi visti all'interno della pellicola.

Se Jackman ha nuovamente confermato che non tornerà ad indossare gli artigli di Wolverine, il regista ha rivelato che in futuro la sorprendente Dafne Keen potrebbe tornare ad interpretare Laura / X23.

'Tutto è possibile. Ne ho parlato con la Fox. Ne avevo parlato anche prima di fare il film. Pensao che sia un personaggio fantastico, e con quello che ha fatto Dafne, credo che qualsiasi cosa sia possibile'.

Nel mondo dei fumetti X23 (aka Laura Kinney) ha debuttato nel 2004, dopo essere stato concepita nella serie animata X-Men: Evolution. Dopo la morte di Logan, nel 2014, Laura ha assunto l'identità di Wolverine. Prima di questo, tuttavia, X23 è stata un membro X-Force.

