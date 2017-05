Scappa - Get Out: la colonna sonora del thriller-horror di Jordan Peele

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

Scappa - Get Out debutta nei cinema italiani il 18 maggio e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del thriller-horror di Jordan Peele.

Il 18 maggio debutta nei cinema italiani Scappa - Get Out, il thriller-horror campione d'incassi diretto dall'esordiente Jordan Peele che ha sbancato il box-office statunitense con oltre 170 milioni di dollari (214 milioni nel mondo) da un budget di appena 4.5 milioni.

Un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero e terrificante motivo che si cela dietro l’invito.

Le musiche originali del film sono di Michael Abels, compositore e arrangiatore americano specializzato in musica concertistica orchestrale con elementi di musica blues, jazz e bluegrass.

Il regista Jordan Peele ha voluto avere "voci prevalentemente black e riferimenti musicali black". Ciò si è rivelata una sfida quando Peele ha scoperto che la musica afroamericana ha tipicamente quello che ha definito "un minimo barlume di speranza". Allo stesso tempo Peele ha anche voluto evitare di avere temi e riferimenti musicali voodoo. La colonna sonora contiene cori swahili, nonché un'influenza blues.

La colonna sonora include anche i brani "Redbone" di Childish Gambino che apre il film, "Run Rabbit Run" di Flanagan and Allen e "(I've Had) The Time Of My Life" (dalla colonna sonora di "Dirty Dancing") di Bill Medley & Jennifer Warnes.

TRACK LISTINGS

1. Prologue (0:20)

2. Sikiliza Kwa Wahenga (Main Title) (1:19)

3. Chris & Rose (Love Theme) (2:05)

4. The Deer (1:00)

5. The House (1:20)

6. Meet the Help (0:45)

7. The House Reprise (0:31)

8. Ice Tea (0:51)

9. Jeremy Enough (0:23)

10. Georgina’s Silhouette (0:12)

11. Walter’s Run (0:16)

12. Georgina at the Window (0:40)

13. Hypnosis (4:17)

14. Investigations (2:48)

15. Garden Party (2:01)

16. Andre Reveal (1:08)

17. Fist Shake (0:39)

18. Blind Art Dealer (1:16)

19. Georgina Weeps (1:35)

20. Get Out (0:43)

21. The Auction (2:54)

22. Ukulele Walk (0:42)

23. Photographs (2:06)

24. Finding the Keys (2:26)

25. The Sunken Place (1:13)

26. Rod’s Bing Search (1:51)

27. Educational Video (2:05)

28. Behold the Coagula (0:42)

29. Rod Calls Rose (2:42)

30. Mental Prep (3:52)

31. Teacup TV (0:18)

32. Surgery Prep (1:22)

33. Chris Escapes (1:04)

34. Race for the Teacup (1:54)

35. Jeremy Attacks (1:10)

36. Georgina Hit (0:47)

37. Georgina Attacks (0:17)

38. After the Accident (0:20)

39. Get Him Grandpa (1:16)

40. Walter Shoots (0:08)

41. Rose Returns (1:09)

42. Situation Handled (1:24)

43. End Titles (Montage) (4:20)