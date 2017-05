It Came from the Desert: trailer e poster del film basato sul videogame anni '80

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

Disponibili trailer e locandina di It Came from the Desert, il film basato sull'omonimo videogioco di culto del 1989 sviluppato da Cinemaware per Amiga e successivamente per la console TurboGrafx-16. Il gioco è ispirato ai B-movies fantascientifici degli anni '50, in particolare al classico del 1954 Assalto alla Terra (Them!) dove gigantesche formiche mutate minacciano gli Stati Uniti.

Finland's Roger! Pictures ha collaborato con gli sviluppatori del videogame originale Cinemaware per produrre questa commedia-horror d'azione con un'orda di gigantesche formiche mutanti che invadono il Nuovo Messico per un moderno omaggio al cosiddetto genere "Creature Features". Il 39enne Marko Mäkilaakso (War of the Dead) ha diretto e co-sceneggiato "It Came from the Desert" con Hank Woon (Age of Dinosaurs) e Trent Haaga (68 Kill).

Il cast del film include Mark Arnold, Claudia Trujillo, Vanessa Grasse, Harry Lister Smith. James Alper, Alex Mills, Callum McGowan, Aino Sirje, Andrew Horton, Michael Majalahti, Ross Ellis e Gregory Rowbottom.

Il videogioco originale è uscito nel 1989 per il computer Amiga e presentava una grafica di alto livello e cosa non consueta per l'epoca degli intermezzi animati. Il giocatore assumeva il ruolo del geologo Dr. Greg Bradley che arriva nella remota cittadina mineraria di Desert Breath in Nevada nel 1951 per indagare sul sito di un impatto meteoritico. Bradley scopre che le radiazioni dei meteoriti hanno trasformato le formiche locali in mostri mutanti giganti che si stanno accoppiando e diffondendo. I giocatori dovevano elaborare un piano per contenere le formiche mentre si lavorava contro un timer che scandiva il tempo che separa le formiche dal divenire la specie dominante del pianeta. Il gioco presentava un difficoltà molto ben bilanciata con ogni dipartita e relativa nuova sessione di gioco che davano al giocatore nuove informazioni utili a proseguire la missione e contenere l'espansione delle formiche. Il Dottor Bradley visitava nuove città in cerca di indizi, intervistando gente del luogo ad ogni tappa. Il gioco terminava con successo quando il giocatore individuata la colonia di formiche piazzava esplosivi vicino alla regina, e si spera che anche il film conservi questo finale.

"It Came from the Desert" è stato girato ad Almeria in Spagna nell'autunno del 2016, nel deserto del Tabeneras, nota come la regione più arida d'Europa. Al momento il film non ha ancora una data di uscita.