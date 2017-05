Logan Noir: trailer della versione in bianco e nero del film di James Mangold

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

Logan di James Mangold disponibile in una suggestiva versione in bianco e nero.

Durante la campagna di marketing per Logan - The Wolverine sono state mostrate una manciata di immagini in bianco e nero del film e per chi ha amato quelle suggestive immagini il regista James Mangold ha deciso di regalare una versione del suo film in bianco e nero. Questa speciale versione ribattezzata Logan Noir avrà una speciale proiezione statunitense che ospiterà Hugh Jackman e anticipa il rilascio dell'edizione DVD e Blu-ray del film che includerà anche la versione in bianco e nero.

Non è una sorpresa che un film di supereroi abbia messo d'accordo critica, fan e incassi, ma Logan è un caso a parte con il 92% di approvazione da parte di critica e pubblico su Rotten Tomatoes, il che lo rende uno dei film più recensiti del 2017. Inoltre seguenso le orme di Deadpool, Logan è riuscito a sbancare il botteghino nonostante un divieto ai minori pieno, incassando oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, il più alto incasso di sempre per il Wolverine di Hugh Jackman in solitaria.

L'edizione DVD e Blu-ray di Logan - The Wolverine debutta negli States il 23 maggio mentre in italia arriva il 22 giugno (disponibile su Amazon)