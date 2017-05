Tre secondi, Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common e Clive Owen per Andrea DiStefano

Di Federico Boni mercoledì 17 maggio 2017

Cast internazionale per Andrea DiStefano, dopo Escobar di nuovo alla regia con Tre Secondi.

Roma 2014 - Escobar: Paradise Lost - Recensione in Anteprima Benicio del Toro vs. Josh Hutcherson. Generazioni a confronto con Escobar: Paradise Lost Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common e Clive Owen saranno i protagonisti dell'adattamento cinematografico di Tre Secondi, best-seller svedese scritto da Anders Roslund e Börge Hellström ed edito in Italia da Einaudi. A portarlo in sala la BLOOM, con l'italiano Andrea DiStefano, a lungo attore e tre anni fa esordiente in cabina di regia con Escobar, dietro la macchina da presa. Ad occuparsi dell'adattamento Matt Cookc con revisioni di Rowan Joffé, Alex Garland e dello stesso DiStefano.

Protagonista della storia Piet Hoffman, nome in codice Paula, da anni infiltrato per conto della polizia svedese. Ma Piet è anche un uomo qualunque, che ama sua moglie e accompagna a scuola i due bambini. Per stroncare il traffico di stupefacenti di una mafia dell'Est, è costretto a entrare da criminale in un carcere di massima sicurezza. Ma qualcosa va storto. A Piet, assolutamente solo, braccato a ogni passo, sembra non essere rimasta scelta. Se vuole proteggere la sua famiglia, deve diventare criminale in tutto e per tutto. Intorno a lui si muovono Ewert Grems, vecchio commissario cocciuto di Stoccolma, poliziotti che si addestrano in America, killer senza frontiera, gangster polacchi all'assalto dell'Occidente, politici spaventati che non esitano di fronte al crimine. Il lato più oscuro della società alza un muro impenetrabile, davanti a un uomo solo, alla sua paura.