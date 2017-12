The Greatest Showman: nuove featurette in italiano e video musicale "This is Me"

Di Pietro Ferraro venerdì 15 dicembre 2017

The Greatest Showman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul musical con Hugh Jackman nei cinema italiani dal 25 dicembre 2017.

Cosa è successo nelle dieci settimane di prove di The Greatest Showman? Come hanno lavorato e collaborato i componenti del cast stellare composto da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya ed ancora Rebecca Ferguson? Nuove curiosità legate alla fase di realizzazione del film sono svelate in due nuove featurette in italiano del musical biografico al cinema il 25 dicembre con 20th Century Fox.

L'inno alla diversità diretto da Michael Gracey incanterà il pubblico con la storia intensa e originale della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebrerà il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, il film racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

A seguire trovate anche un video musicale che mostra 18 artisti e influencer da tutto il mondo che hanno incontrato il regista Michael Gracey e l'attrice Keala Settle, che nel film interpreta la donna barbuta, per celebrare The Greatest Showman e realizzare una cover di "This is Me", il brano della colonna sonora del film interpretato dalla Settle.

The Greatest Showman: nuova featurette in italiano "L'Arte del Musical"

Arriva al cinema il 25 dicembre l’atteso musical The Greatest Showman, interpretato da un cast d’eccezione composto da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya e Rebecca Ferguson, diretto da Michael Gracey, con le musiche originali di Justin Hurwitz e Benj Pasek, vincitori del Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora per l'acclamato La La Land.



20th Century Fox ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano dedicata al film e che fa parte di una serie di video inediti in cui vengono svelate le curiosità che hanno caratterizzato i sette anni di produzione per la realizzazione del musical e le dieci settimane di prove che hanno anticipato il primo ciak di questa favola in musica, ispirata alla leggendaria vita di P.T. Barnum, imprenditore dall’affascinante immaginazione che ha impegnato tutto se stesso nel dimostrare che la vita stessa può essere lo spettacolo più elettrizzante di tutti, che tutto ciò che può essere immaginato può essere realizzato.

The Greatest Showman: nuove featurette in italiano del musical con Hugh Jackman

20th Century Fox ha reso disponibili due nuove featurette sottotitolate in italiano che ci portano dietro le quinte di The Greatest Showman, il musical biografico con protagonista Hugh Jackman in uscita nei cinema italiani il 25 dicembre 2017.

Ispirato alla storia vera di P.T. Barnum, The Greatest Showman celebra la nascita dello show business dal visionario uomo che dal niente creò uno spettacolo amato in tutto il mondo.

Il film è diretto da Michael Gracey e interpretato da Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya e Rebecca Ferguson.

The Greatest Showman: nuovo trailer italiano e locandine del musical biografico con Hugh Jackman

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di The Greatest Showman, film che vede protagonista Hugh Jackman nei panni di P.T. Barnum nei cinema italiani a Natale 2017.

Ispirato alla storia vera di P.T. Barnum, The Greatest Showman celebra la nascita dello show business dal visionario uomo che dal niente creò uno spettacolo amato in tutto il mondo





The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

The Greatest Showman è diretto dall'esordiente Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land). Nel cast, oltre a Jackman, l’attrice nominata agli Oscar Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.





The Greatest Showman: primo trailer italiano del musical biografico con Hugh Jackman

2oth Cnetury Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Greatest Showman, un musical biografico che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

The Greatest Showman, nei cinema italiani a gennaio 2018, è diretto dall'esordiente Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land), e con protagonista l’attore nominato agli Oscar Hugh Jackman affiancato dall’attrice nominata agli Oscar Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.





The Greatest Showman: primo trailer del musical biografico con Hugh Jackman

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di The Greatest Showman, il musical biografico interpretato da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya con canzoni originali dei parolieri Premio Oscar per La La Land, Benj Pasek & Justin Paul.

Michael Gracey dirige il biopic, scritto da Jenny Bicks e Bill Condon da una storia di Jenny Bicks. Ispirato alla creatività di P.T. Barnum (interpretato da Jackman), The Greatest Showman è un musical originale che celebra la nascita dello show business e racconta di un visionario venuto su dal nulla per creare uno spettacolo che è diventato un fenomeno mondiale.

Il cast include anche Paul Sparks, Yahya Abdul-Mateen II, Michelle Williams come Charity, la moglie di P.T. Barnum e l'esordiente Keala Settle come la donna barbuta.





The Greatest Showman: annuncio trailer del musical biografico con Hugh Jackman

Disponibile online un'anteprima del primo trailer del musical biografico The Greatest Showman che vede protagonista Hugh Jackman nei panni di P.T. Barnum affiancato da Zendaya, Zac Efron e Keala Settle.

Poco più di un mese fa, Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus hanno tenuto la performance finale del loro spettacolo dopo 146 anni di attività. Il circo di Ringling Bros. è stato fondato nel 1884, prima di fondersi con il circo Barnum & Bailey per formare quello che per anni è stato conosciuto come "The Greatest Show on Earth".

Michael Gracey dirige da una sceneggiatura di Bill Condon, Jenny Bicks e Michael Arndt, con Hugh Jackman che è anche produttore al fianco di Laurence Mark. The Greatest Showman debutta nei cinema americani il 25 dicembre 2017.





The Greatest Showman: prime immagini ufficiali di Hugh Jackman nel musical su P.T. Barnum

Archiviati 17 anni di Wolverine con il blockbuster Logan, Hugh Jackman che è anche un talentuoso cantante sta tornando alle sue radici musicali con il biopic The Greatest Showman. L'attore interpreta il pioniere del circo P.T. Barnum e in attesa del primo trailer, sono arrivate le prime immagini ufficiali di Hugh Jackman e dei suoi co-protagonisti Zac Efron, Michelle Williams e Zendaya. Hugh Jackman e il regista Michael Gracey hanno anche gettato nuova luce su questo progetto che propone un approccio molto diverso alla vita dello showman.

Nell'agosto 2011 il regista di spot pubblicitari e visual artist Michael Gracey è salito a bordo per fare di The Greatest Showman il suo debutto sul grande schermo. Il progetto era stato annunciato inizialmente due anni prima, ma allora era stato concepito come un biopic tradizionale. Il regista ha raccontato a Entertainment Weekly di aver suggerito che il progetto diventasse musical e che quella scelta ha dato il via ad un processo di sviluppo incredibilmente arduo.

Ho detto loro che se lo avevavo intitolato The Greatest Showman avrebbero dovuto fare del titolo un punto di forza e farne un musical. Quella proposta assurda mi è costata sette anni della mia vita.

Dopo anni di sviluppo, nel novembre 2014 viene annunciato che le riprese sarebbero iniziate per l'estate del 2015. All'epoca, The Greatest Showman è stato annunciato come il primo musical originale in oltre due decenni, dal momento che il musical Newsies prodotto da Disney era datato 1992, ma con l'uscita l'anno scorso dell'acclamato La La Land candidato all'Oscar come Miglior film tutto è cambiato. Hugh Jackman ha spiegato il motivo per cui The Greatest Showman ha lottato con una travagliata fase di sviluppo per così tanto tempo.

Fino a La La Land, tutti dicevano che in 23 anni non era stato prodotto un musical originale, per cui il pensiero prevalente a Hollywood era, a meno che non sia un brand che la gente conosce, non se ne fa nulla. E' per questo ci è voluto così tanto tempo.

La storia segue l'ascesa di P.T. Barnum dalla sua infanzia in povertà alla creazione del suo primo circo a New York. Zac Efron interpreta un partner d'affari di Barnum, che s'innamora di una trapezista (Zendaya). La storia si svolge a metà dell'800, un tempo in cui, come spiega Hugh Jackman, i circhi non erano esattamente considerati intrattenimento mainstream.

Anche questo era un momento in America dove il puritanesimo regnava e il circo era l'equivalente di una specie di spettacolo da vedere di soppiatto, alla stregua dei locali di spogliarello.

Oltre ad essere un musical originale, The Greatest Showman ha un'altra cosa in comune con La La Land, i compositori di canzoni Premio Oscar Benj Pasek e Justin Paul, che sono stati recentemente chiamati a scrivere musica per il nuovo adattamento Disney di Biancaneve e l'evento musicale live di Fox A Christmas Story. Mentre la storia è ambientata nel 1800, Hugh Jackman ha rivelato che le canzoni nel film saranno dei successi pop.

Siamo stati chiari fin dall'inizio che questo film non avrebbe avuto senso come film d'epoca o un dramma storico. Che cosa avrebbe fatto Barnum ora? Ho una figlia di quasi 12 anni. Volevo che il film fosse tanto eccitante per lei come ascoltare l'ultima canzone di Katy Perry.

Il cast include anche Michelle Williams come Charity, la moglie di P.T. Barnum insieme a Rebecca Ferguson, Yahya Abdul-Mateen II e Paul Sparks. Michael Gracey dirige da una sceneggiatura di Bill Condon, Jenny Bicks e Michael Arndt, con Hugh Jackman che è anche produttore al fianco di Laurence Mark. The Greatest Showman debutta nei cinema americani il 25 dicembre 2017.







