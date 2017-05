Stasera in tv: "Child 44 - Il bambino numero 44" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 18 maggio 2017

Rai 3 stasera propone "Child 44 - Il bambino numero 44", film thriller del 2015 diretto da Daniel Espinosa (Life) e interpretato da Tom Hardy, Noomi Rapace e Gary Oldman.





Cast e personaggi

Tom Hardy: Leo Demidov

Noomi Rapace: Raisa Demidov

Gary Oldman: Generale Mikhail Nesterov

Joel Kinnaman: Vasili Nikitin

Charles Dance: maggiore Grachev

Jason Clarke: Anatoly Brodsky

Vincent Cassel: maggiore Kuzmin

Paddy Considine: Vladimir Malevich

Tara Fitzgerald: Inessa Nesterov

Nikolaj Lie Kaas: Ivan Sukov

Fares Fares: Alexei Andreyev

Doppiatori italiani

Alberto Angrisano: Leo Demidov

Domitilla D'Amico: Raisa Demidov

Paolo Buglioni: Generale Mikhail Nesterov

Alessio Cigliano: Vasili Nikitin

Fabrizio Pucci: maggiore Kuzmin

Francesco Vairano: Maggiore Grachev

Alessandro Quarta: Alexei Andreyev





Trama e recensione

Child 44 – Il bambino numero 44, thriller a sfondo politico incentrato sulla misteriosa figura di un serial killer attivo nella Russia sovietica del 1953, racconta la crisi di coscienza di un agente segreto della polizia sovietica, Leo Demidov (Tom Hardy), che si ritrova a perdere prestigio, potere e la propria casa quando si rifiuta di denunciare sua moglie, Raisa (Noomi Rapace), rea di essere una traditrice del regime. Esiliati da Mosca e costretti a trasferirsi in un lugubre avamposto provinciale, Leo e Raisa si alleano con il Generale Mikhail Nesterov (Gary Oldman) nel tentativo di risalire all’identità di un efferato serial killer, predatore di ragazzini. La loro ricerca della verità mina l’insabbiamento degli omicidi a livello nazionale, orchestrato da Vasili (Joel Kinnaman), psicopatico rivale di Leo, che continuerà a sostenere che “Non ci sono crimini in Paradiso”.

Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo Bambino 44 (Child 44) scritto nel 2008 da Tom Rob Smith, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer.



Il film è ispirato alle vicende del Killer di Rostov Andrej Romanovič Čikatilo, pur ambientando la storia in anni antecedenti ai fatti reali e discostandosi nella trama.



Il film è stato bandito in Russia.



Il primo taglio del film era lungo cinque ore e mezza.



Vincent Cassel ha sostituito Philip Seymour Hoffman nella parte del maggiore Kuzmin.



Christian Bale era in trattative per interpretare il ruolo principale, ma alla fine ha rifiutato l'offerta.



La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella "Black List"del 2008, che è un elenco delle "più apprezzate" sceneggiature cinematografiche non prodotte dell'anno.



Il regista Daniel Espinosa e gli attori Noomi Rapace, Fares Fares e Joel Kinnaman sono tutti di nazionalità svedese.



Gary Oldman, Tom Hardy e Jason Clarke hanno tutti recitato in Lawless (2012). Sia Clarke che Hardy hanno indicato Oldman come fonte d'ispirazione per le loro carriere di attori.



Tutti le uniformi di scena per il film sono state realizzate in Polonia.



Il direttore della fotografia Philippe Rousselot è stato sostituito durante le riprese da Oliver Wood.



Il prologo di apertura del film afferma: "Nel 1933, al culmine della carestia statale imposta da Iosif Stalin contro il popolo ucraino, ogni giorno circa in 25.000 morivano di fame. Lo sterminio sistematico per la fame conosciuto come "Holodomor" rese milioni di bambini orfani.



Il film è ispirato anche al saggio "The Killer Department" di Robert Cullen adattato da Chris Gerolmo nel film "Cittadino X" (1995).



Il budget stimato del film è di 50 milioni di dollari con un incasso nel mondo di circa 13 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compitore svedese Jon Ekstrand che per il regista Daniel Espinosa ha musicato anche il thriller Easy Money (2010) e il fantascientifico Life (2017).



TRACK LISTINGS

1. Opening

2. There Is Only You

3. Searching for Brodsky

4. Brodsky Betrayed

5. Orphane

6. There Is a Witness

7. The Usual Process

8. Apartment Search

9. Vlad 1:17

10. Are You a Spy?

11. Volsk

12. Another One

13. Alexander's Death

14. Raisa's Confession

15. Seduced by Stamps

16. Witness

17. Meet the Malevichs

18. Return to Volsk

19. Captured

20. Rostov

21. Vlad's House

22. Aftermath

23. A New Home

24. Leo & Raisa Demidov