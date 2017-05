Al cinema dal 18 Maggio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 18 maggio 2017

Arrivano in sala il thriller-horror "Scappa - Get Out", il fantasy "Sette minuti dopo la mezzanotte", il thriller "The Dinner" e gli italiani "Fortunata" e I Peggiori".

- Sette minuti dopo la mezzanotte (USA / Spagna 2017 - Drammatico / Fantasy - Durata 108 minuti) di Juan Antonio Bayona con Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Ben Moor. Trama: Il dodicenne Conor, vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante a causa della malattia della mamma, riceve ogni sera sette minuti dopo la mezzanotte la visita di una creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. TRAILER ITALIANO

- Scappa - Get Out (USA 2017 - Thriller / Horror - Durata 103 minuti) di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root, Lakeith Stanfield, Catherine Keener. Trama: Un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero terrificante motivo che si cela dietro l’invito. TRAILER ITALIANO

- Fortunata (Italia 2017 - Drammatico - Durata 103 minuti) di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla. Trama: Fortunata racconta la storia di una giovane madre, forte e coraggiosa, con un matrimonio fallito alle spalle, che quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. TRAILER UFFICIALE

- I Peggiori (Italia 2017 - Commedia / Azione - Durata 95 minuti) di Vincenzo Alfieri con Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro, Sara Tancredi, Biagio Izzo, Ernesto Mahieux, Francesco Paolantoni. Trama: A Napoli due fratelli squattrinati e senza prospettive, nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore, si inventano un'insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità e la credibilità dei vari "furbetti del quartierino" che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili "eroi a pagamento". TRAILER UFFICIALE

- La notte che mia madre ammazzò mio padre (Spagna 2017 - Commedia - Durata 94 minuti) di Inés París con Belén Rueda, Eduard Fernández, Diego Peretti, María Pujalte, Fele Martínez. Trama: Con i figli via di casa per una gita, Isabel si propone di organizzare la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua ex moglie Susana hanno in agenda con un famoso attore argentino: lo vogliono convincere a essere il protagonista di un film giallo scritto dallo stesso Angel. A quel punto mancherebbe solo la coprotagonista e Isabel, attrice in cerca di una parte, sente che quella è la sua occasione per convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha urgente bisogno di parlarle... TRAILER ITALIANO

- The Dinner (USA 2017 - Drammatico / Thriller - Durata 120 minuti) di Oren Moverman con Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Charlie Plummer, Chloë Sevigny. Trama: Due coppie si ritrovano intorno ad un tavolo per una cena in uno dei ristoranti più esclusivi della città. Quella che sembra essere una normale riunione familiare, si rivela essere invece l’occasione per discutere di un crimine terribile commesso dai rispettivi figli. I quattro genitori si trovano di fronte ad un doloroso dilemma morale: proteggere i propri ragazzi nascondendo la verità o agire secondo giustizia e denunciare il crimine? TRAILER ITALIANO

- Sicilian Ghost Story (Italia 2017 - Drammatico - Durata 120 minuti) di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone, Federico Finocchiaro. Trama: In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertà e complicità che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro. TRAILER UFFICIALE

- Orecchie (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Alessandro Aronadio con Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller. Trama: Un uomo si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Un biglietto sul frigo recita: “È morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono presa la macchina”. Il vero problema è che non si ricorda proprio chi sia, questo Luigi. Inizia così una tragicomica giornata alla scoperta della follia del mondo, una di quelle giornate che ti cambiano per sempre. TRAILER UFFICIALE

- Alcolista (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Lucas Pavetto con Bill Moseley, Gabriella Wright, John Robinson, Lloyd Kaufman, Tammy Jean. Trama: Daniel è un’alcolista cronico giunto ormai ad una fase terminale di decadimento psichico. Arroccato in un rudere di campagna passa le giornate spiando il vicino, pensando unicamente a quante ore lo separano dal vederlo morto. Daniel che non ha la mano ferma di un killer e soffre di allucinazioni insopportabili si rivolgerà a Claire, una volontaria dedita al recupero di soggetti afflitti da dipendenze. Quel che la donna ancora non sa è che un uomo logorato dai propri segreti può diventare un paziente estremamente pericoloso. TRAILER UFFICIALE

- My Italy (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Bruno Colella con Mark Kostabi, Krzysztof Bednarsky, H.H. Lim, Thorsten Kirchhoff, Achille Bonito Oliva, Bruno Colella, Lina Sastri, Piera Degli Esposti, Serena Grandi, Rocco Papaleo, Nino Frassica, Sebastiano Somma, Eugenio Bennato, Alessandro Haber, Tony Esposito. Trama: Storie e opere di quattro artisti stranieri, abituali frequentatori del nostro Paese: l’americano Mark Kostabi, pittore e disegnatore, lo scultore polacco Krzysztof Bednarski, il pittore e performer malese H.H.Lim e infine il video-artista e pittore danese Thorsten Kirchhoff. Ma le biografie sono appena accennate in un clima ironico e di pura fantasia, tracciato dal racconto di una strana coppia, un produttore cinematografico spregiudicato e il suo segretario rassegnato in giro per l’Europa. TRAILER UFFICIALE